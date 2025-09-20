Cựu tiếp viên hàng không hát 'Lan và Điệp' gây chú ý ở 'Tình bolero'

Trong tập phát sóng mới đây của chương trình Tình bolero, Quốc Trí chọn ca khúc Lan và Điệp 4 của nhạc sĩ Hamlet Trương để tranh tài. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, nam MC còn bộc lộ khả năng diễn xuất, mang lại cảm xúc cho người xem.

Quốc Trí tái hiện Lan và Điệp trên sân khấu Tình bolero ẢNH: BTC

Trong bài thi, Quốc Trí hóa thân thành Điệp, gây tò mò với đoạn mở đầu bị người yêu phụ tình. Chính điều đó khiến anh rơi vào dằn vặt, trách móc vì phải nhận kết đắng trong tình yêu. Tuy nhiên sau đó, câu chuyện về mối duyên tiền kiếp được hé mở bằng trích đoạn Lan và Điệp. Đáng chú ý, ở cuối tiết mục, khoảnh khắc anh tự độc thoại với chính mình sau khi gây ra những lỗi lầm cho người yêu khiến khán giả lẫn giám khảo xúc động.

Trên sân khấu, Quốc Trí cũng không kìm được nước mắt sau khi hoàn thành bài thi. Anh chia sẻ: “Bình thường tôi là người dẫn chương trình - một công việc kiểm soát cảm xúc khá tốt. Nhưng khi trở thành thí sinh của Tình bolero, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nhân vật Điệp trong câu chuyện. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình sống trong nhân vật trọn vẹn như với tiết mục này”.

Quốc Trí được khen ngợi ở 'Tình bolero'

Là tác giả của ca khúc, Hamlet Trương bất ngờ trước câu chuyện được Quốc Trí đặt để trong bài thi. Nam giám khảo dành lời khen ngợi cho phần mở bài sáng tạo của nam thí sinh. “Với tư cách là một tác giả, tôi khẳng định bạn hát bolero đã tốt hơn so với những ngày đầu”, anh bày tỏ. Trong khi đó, danh ca Phương Dung mong Quốc Trí sẽ có thêm nhiều màn kết hợp ấn tượng không chỉ ở Tình bolero.

Quốc Trí không ngại làm mới mình ở Tình bolero ẢNH: NSX

Theo dõi bài thi, đạo diễn Vũ Thành Vinh nói ông tâm đắc với khoảnh khắc cuối cùng, khi Quốc Trí tự độc thoại trên sân khấu. Nam giám khảo đánh giá cao bởi màn hóa thân của đàn em, giúp truyền tải cảm xúc cho khán giả. “So với những ngày đầu khi em vẫn là một MC thì đến hiện tại, em đã thay đổi nhiều. Chỉ tiếc là giá như hai bạn có màn đối đáp chặt chẽ hơn thì khán giả sẽ thấy được tình yêu này mạnh mẽ đến thế nào. Tôi nghĩ bạn có thể làm cho phần thi này đời hơn”, đạo diễn Vũ Thành Vinh nhắn nhủ.

Về phần mình, Hà Thu ấn tượng với ý tưởng mà Quốc Trí dàn dựng cho tiết mục. Phần thể hiện của nam MC khiến nữ giám khảo thấy “thấm” và xúc động. “Anh đã đưa cái tình của mình vào ca khúc này. Nói thật để làm mới Lan và Điệp không hề đơn giản, nhưng xem cách anh đặt tâm huyết vào bài thi khiến tôi rất ấn tượng”, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ.

Với Quốc Trí, Lan và Điệp 4 là một lựa chọn khó nên anh không tránh khỏi áp lực trong quá trình tập luyện. Việc mang đến một hơi thở mới, chưa kể phải trình diễn trước “cha đẻ” của ca khúc cũng là một thử thách lớn. “Song khi đến với sân chơi này, tôi xác định đây là cơ hội để vượt qua những giới hạn của bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Vượt qua được chính mình, tôi nghĩ đó đã là một thành công lớn khi tranh tài ở Tình bolero”, anh bộc bạch.