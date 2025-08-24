Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Hát 'Người yêu cô đơn', Lệ Nam nhận góp ý tại 'Tình bolero'

Thạch Anh
Thạch Anh
24/08/2025 14:24 GMT+7

Nhận được lời khen ngợi khi thể hiện 'Người yêu cô đơn' và 'Tôi ơi đừng tuyệt vọng' song Lệ Nam vẫn được khuyên nên trau dồi thêm ở 'Tình bolero'.

Lệ Nam hát 'Người yêu cô đơn', nhận góp ý tại 'Tình bolero' - Ảnh 1.

Lệ Nam khoe giọng hát trên sân khấu Tình bolero 2025

ẢNH: BTC

Tập 6 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm người mẫu Lệ Nam, nhà sáng tạo nội dung Hái Gia Liêu và MC La Chí Hùng. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có sự góp mặt của ca sĩ Đình Văn, diễn viên Kha Ly và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong đêm tranh tài, Lệ Nam cho thấy sự tiến bộ của mình sau những góp ý từ vòng thi trước. Cô thể hiện 2 ca khúc gồm Người yêu cô đơn Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Trên sân khấu, nữ thí sinh khắc họa hình ảnh người con gái luôn cảm thấy lạc lõng, xót xa cho số phận trớ trêu của mình. Tuy nhiên, sau những trăn trở, cô tự động viên bản thân vượt qua, chấp nhận nỗi đau như một phần tất yếu của cuộc sống.

Giám khảo nói gì về bài thi của Lệ Nam?

Lệ Nam cho biết trước khi lên sân khấu, bản thân có chút lo lắng song vẫn cố gắng hoàn thành bài thi. Khác với sự nghiêm khắc ở vòng trước, danh ca Phương Dung lần này dành nhiều lời ngợi khen cho Lệ Nam về cách lựa chọn bài hát cũng như trang phục phù hợp.

Lệ Nam hát 'Người yêu cô đơn', nhận góp ý tại 'Tình bolero' - Ảnh 2.

Người mẫu 9X được khuyên nên trau dồi thêm về phát âm

ẢNH: BTC

Nữ danh ca nhận xét giọng hát của thí sinh có tiến bộ song góp ý thêm: “Riêng bài Người yêu cô đơn, em phải tập luyện nhiều hơn để có trải nghiệm và hát hay hơn. Em phải chú ý không phải mình mặc đồ sặc sỡ là được chấm điểm cao. Em mặc chiếc áo dài trắng nhưng rất đẹp”.

Nhạc sĩ Đình Văn khuyên Nam Anh nên giữ chất riêng trong cách thể hiện, trau dồi thêm phần phát âm để tiết mục trở nên trọn vẹn hơn. “Em có một cái hay mà người khác không thấy, đó là hát Người yêu cô đơn một cách rất lạnh lùng. Chỉ hơi tiếc bài sau nếu ngắn lại thì sẽ ổn hơn. Nếu sau này em đi theo con đường này, hãy giữ cách hát như vậy, em sẽ không 'đụng' với ai cả”, nam nhạc sĩ nhắn nhủ.

Đồng quan điểm, Hamlet Trương cho rằng ở phần sau, tiết mục của Lệ Nam hơi dài. Theo dõi bài thi, Kha Ly cảm nhận Lệ Nam từng trải qua nhiều điều trong cuộc sống song vẫn mạnh mẽ vượt qua. “Tôi đã từng theo dõi bạn qua những tiết mục thi. Tôi thấy bạn rất năng nổ trong các hoạt động bạn tham gia. Tôi tin chắc ở Tình bolero, bạn còn làm được tốt hơn”, diễn viên Cổng mặt trời bộc bạch.

