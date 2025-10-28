TikToker triệu view gây chú ý ở ‘Tình bolero’ là ai?

Mối duyên giữa Ưng Hoàng Phúc và bolero bắt nguồn từ một kỷ niệm thú vị nhiều năm trước, khi Hái Gia Liu còn công tác truyền thông cho một dự án phim của anh. Trong một lần nhà sáng tạo nội dung hát vu vơ, giọng ca Thà rằng như thế thích thú và khuyến khích anh đi thi. Lúc đó, Hái Gia Liu nói đùa: "Em mà đi thi anh Phúc hỗ trợ em nha". Cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ là lời hứa vui giữa hai anh em, nhưng vài năm sau lại trở thành hiện thực khi TikToker được mời tham gia Tình Bolero.

TikToker Hái Gia Liu được đánh giá cao ở Tình bolero ẢNH: NSX

Khi bước vào vòng song ca cùng khách mời, Hái Gia Liu quyết định chọn một ca sĩ không có sở trường là bolero để mang đến màu sắc mới. Khi anh ngỏ lời, Ưng Hoàng Phúc đồng ý ngay. Theo lời nam thí sinh, chính tình cảm quý mến đã khiến giọng ca 8X phá lệ, nhận lời thử sức với một dòng nhạc anh chưa từng hát.

Với sự tin tưởng này, hai anh em đã quyết định thực hiện một bản mashup kết hợp ba ca khúc bolero gồm Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều sân ga và Người đi ngoài phố. Dù rất bận rộn với lịch trình công việc, Ưng Hoàng Phúc đã dành thời gian tự lái xe đến studio thu âm, tập dợt và tham gia ghi hình mà không lấy cát sê để ủng hộ tinh thần đàn em.

Mối duyên của TikToker Hái Gia Liu với 'Tình bolero'?

Hái Gia Liu (Hiếu Gia Lai) xuất thân là nhà sản xuất chương trình, anh đứng sau nhiều gameshow đình đám như: Không gian đẹp, Iron Chef - Siêu đầu bếp, Shark Tank mùa 1, 2... Anh cũng từng phát triển các dự án truyền thông cho nhiều bộ phim nổi tiếng như: Thiên đường vắng em, Ly hôn, Vừa đi vừa khóc…

Hái Gia Liu thuyết phục Ưng Hoàng Phúc thử sức với dòng nhạc bolero ẢNH: NSX

Với nam thí sinh, mỗi công việc đều cho anh những trải nghiệm thú vị. Sau khi chuyển hướng thành nhà sáng tạo nội dung, anh gây ấn tượng với những clip đơn giản nhưng vui nhộn, lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem. Hiếu hiện sở hữu kênh TikTok gần 800.000 người theo dõi, fanpage với gần 160.000 lượt theo dõi và kênh Facebook cá nhân với 368.000 lượt theo dõi. Trong đó, nhiều clip của nhà sáng tạo này vượt mốc triệu lượt xem.

Về mối duyên đến với cuộc thi ca hát, Hiếu kể khi anh cất giọng trên TikTok, đã được khán giả yêu thích, đón nhận và "xúi giục" đi thi. "Mình nói vui là mùa này sẽ đăng ký. Không ngờ 9 giờ sáng hôm sau, một bạn bên ban tổ chức cuộc thi mời. Tưởng đâu phải đi casting, nhưng không ngờ mình được mời thẳng vào vòng thi. Hạnh phúc không tả được bằng lời", Hiếu cho biết.

Tại cuộc thi, Hiếu ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào, không ngại biến hóa qua các ca khúc như Chiều lên bản thượng, Non nước hữu tình, Lý mười thương… Nam thí sinh cho biết anh bén duyên với dòng nhạc này từ bé và càng lớn, anh càng yêu thích bolero. Nói về tâm thế khi đến với cuộc thi này, nhà sáng tạo nội dung 8X bày tỏ: “Tôi xác định sẽ chơi hết mình vì không có gì để mất cả”. Được các giám khảo đánh giá cao, Hiếu khiến nhiều người kỳ vọng sẽ tiến sâu tại cuộc thi này.