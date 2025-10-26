Lệ Nam hát 'Giã từ' gây chú ý ở 'Tình bolero'

Tập 15 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của người mẫu Lệ Nam, MC Quốc Trí và nhà sáng tạo nội dung Vương Khánh. Ở vòng thi này, họ kết hợp với một khách mời để trình diễn, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm danh ca Phương Dung, NSƯT Vũ Thành Vinh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Lệ Nam kết hợp cùng Tùng Anh trên sân khấu Tình bolero Ảnh: NSX

Trên sân khấu, Lệ Nam kết hợp cùng Tùng Anh, kể câu chuyện tình nhiều cảm xúc. Mở đầu tiết mục, cả hai hòa giọng trong Gặp nhau làm ngơ, tái hiện khoảnh khắc e ấp, ngại ngùng của đôi trẻ lúc mới quen. Sau đó nữ thí sinh hát Sầu tím thiệp hồng, gây xúc động khi thể hiện tâm trạng của người con gái trước mối tình dang dở.

Ở cuối bài thi, Lệ Nam xuất hiện với hình ảnh một bà cụ, ngậm ngùi nhìn về những gì đã qua với sự hối tiếc. Trong không gian đó, ca khúc Giã từ vang lên như thay tiếng lòng nhân vật, thể hiện những tiếc nuối trước một mối tình không trọn vẹn. Qua từng vòng thi, người đẹp sinh năm 1996 cho thấy sự trưởng thành của mình. Tuy nhiên, màn thể hiện của cô chưa hoàn toàn thuyết phục danh ca Phương Dung.

Giám khảo 'Tình bolero' nói về phần thi của Lệ Nam

Theo nữ giám khảo, Lệ Nam thể hiện 3 ca khúc còn đồng đều, chưa có sự bứt phá. “Nhạn trắng Gò Công” nhắn nhủ đàn em: “Bạn nên tìm một người thầy để học cách phát âm, cách giữ giọng, lấy hơi… vì điều đó rất quan trọng đối với một ca sĩ. Hôm nay bạn có sự tự tin hơn so với mấy lần trước”. Trước góp ý này, người đẹp 9X cho biết đây cũng là chủ đích của cô khi mong muốn tạo ra một tiết mục nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Thậm chí, Lệ Nam còn chủ động xin phép đạo diễn không diễn xuất quá nhiều mà chỉ tập trung vào giọng hát.

Giám khảo khen ngợi tinh thần không ngại làm mới mình của Lệ Nam Ảnh: NSX

Đạo diễn Vũ Thành Vinh thích thú trước màn lột xác của Lệ Nam trên sân khấu. Nếu như tuần thi trước, cô hóa thân thành Thị Nở thì với bài thi lần này, người đẹp 9X trở về với hình ảnh xinh đẹp nữ tính. Ông cũng đánh giá sự kết hợp ăn ý giữa Lệ Nam và bạn diễn, song cho rằng nếu có thêm phân đoạn cao trào sẽ giúp tiết mục ấn tượng hơn. “Mỗi tuần, bạn cố gắng tạo ra một nét mới cho mình. Tôi tin đó cũng là một điểm độc đáo mà Lệ Nam mang đến Tình bolero”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan cho rằng khi thể hiện tiết mục này, Lệ Nam còn thiếu sự mềm mại. Theo nam giám khảo, nếu khắc phục được điều này, thí sinh 9X sẽ tạo được cảm tình với người nghe. Với góp ý này, người đẹp thừa nhận: “Nếu quay lại, chắc tôi sẽ không lấy nghệ danh này, vì nó vận vào mình. Tôi làm gì mọi người cũng khuyên mình nên nữ tính thêm”.

Nhạc sĩ Hamlet Trương nhận xét: “Lệ Nam là một nàng thơ thật sự trên sân khấu. Em mang đến sự nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đầy cảm xúc”. Với bài thi này, người đẹp nhận được 36,75 điểm từ ban giám khảo.