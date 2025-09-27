Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên 'Cổng mặt trời' hát bolero gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
27/09/2025 12:46 GMT+7

Thử sức tại cuộc thi 'Tình bolero 2025', Hiền Trang liên tục được giám khảo đánh giá cao. Trong tập phát sóng mới đây, cô gây chú ý khi thể hiện 'Điệu hò trao duyên' và 'Mình ơi'.

Tập 11 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của Hiền Trang, La Chí Hùng và Henry Nguyễn. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Phương Dung, đạo diễn Vũ Thành Vinh, Á hậu Hà Thu và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Diễn viên 'Cổng mặt trời' hát bolero gây chú ý - Ảnh 1.

Bá Thắng hỗ trợ Hiền Trang trong đêm thi của Tình bolero

Ảnh: BTC

Trong đêm tranh tài, Hiền Trang - nữ diễn viên từng gây chú ý với vai diễn trong Cổng mặt trời mang đến tiết mục Điệu hò trao duyên - Mình ơi. Ở phần đầu bài thi, cô có màn kết hợp với Nguyễn Lê Bá Thắng đầy ăn ý, tái hiện tình vợ chồng mặn nồng trên sân khấu.

Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chưa trọn vẹn thì sóng gió bất ngờ ập đến khi bão lũ cuốn đi người chồng, người cha. Hiền Trang đã khắc họa trọn vẹn nỗi khắc khoải cũng như nhớ thương của người vợ dành cho chồng qua ca khúc Mình ơi. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, nữ thí sinh còn khéo léo bộc lộ khả năng diễn xuất, khiến ban giám khảo không khỏi xúc động.

Giám khảo 'Tình bolero' nói gì về Hiền Trang?

Danh ca Phương Dung rưng rưng nước mắt, bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước câu chuyện và cách thể hiện của nữ diễn viên. “Bạn và Bá Thắng thể hiện rất dễ thương. Tôi xem đoạn kết mà rưng rưng nước mắt. Cảm ơn bạn đã cho tôi sự rung động rất lớn”, bà nói.

Diễn viên 'Cổng mặt trời' hát bolero gây chú ý - Ảnh 2.

Hiền Trang tái hiện nỗi đau của người vợ khi chồng gặp biến cố

Ảnh: BTC

Theo đạo diễn Vũ Thành Vinh, Hiền Trang không chỉ ghi điểm bởi giọng hát nội lực mà còn vì khả năng diễn xuất tốt. Khi kết hợp cùng bạn diễn, nữ thí sinh như được tiếp thêm động lực để hoàn thành bài thi. “Lúc đầu tôi nói có vẻ tiết mục này hơi dài, nhưng khi biến cố xảy ra, tôi thấy sự sắp xếp này xứng đáng. Lẽ ra bạn nên lặng đi một chút sau biến cố thì sẽ khai thác được rõ nỗi đau của người phụ nữ. Tôi có chút tiếc nuối nhưng vẫn đánh cao ở bạn”, ông cho hay.

Nhạc sĩ Hamlet Trương thẳng thắn cho biết anh kỳ vọng Hiền Trang sẽ tiến xa tại Tình bolero 2025. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng phần hòa âm và cách hát của Hiền Trang chưa thật sự hòa quyện nên mong cô chú ý hơn để tiết mục thêm trọn vẹn. Về phần Hà Thu, người đẹp thấy “đã” khi theo dõi tiết mục này. “Ở đoạn sau, tôi không giấu được cảm xúc. Tôi xin phép tặng chị Trang điểm tuyệt đối, hy vọng chị sẽ giữ phong độ trong đêm thi sau”, cô bộc bạch.

Với bài thi này, Hiền Trang nhận được 38,25 điểm từ ban giám khảo, dẫn đầu trong số 3 thí sinh tranh tài.

Bá Thắng: Ngọc Lan, Hòa Hiệp ra đường bị ghét cực kỳ sau 'Cổng mặt trời'

Bá Thắng: Ngọc Lan, Hòa Hiệp ra đường bị ghét cực kỳ sau 'Cổng mặt trời'

Trong chương trình 'Đời nghệ sĩ', diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng có dịp trải lòng về sự nghiệp, đặc biệt là vai diễn trong 'Cổng mặt trời'.

