Trấn Thành 'đứng hình' khi đối mặt với bản sao Hari Won

Nhà sản xuất AI là ai? vừa hé lộ teaser với bối cảnh hoành tráng và công nghệ hiện đại. Trước đó, chương trình từng gây chú ý khi công bố Trấn Thành là người cầm trịch, đồng thời cho biết đây là gameshow kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí, gây tò mò cho người xem.

Trấn Thành phấn khích khi gặp bản sao Hari Won Ảnh: BTC

Trấn Thành phản ứng khi gặp 'người quen'

Mở đầu teaser, Trấn Thành được phen bất ngờ khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin”. Phiên bản mới của Hari Won khiến không chỉ nam MC mà cả khán giả tại trường quay cũng hoang mang. Bên cạnh đó, danh tính thật sự của “vị khách đặc biệt” này được bỏ ngỏ, càng khiến người xem thêm tò mò.

Đoạn teaser tiếp tục khiến người xem phấn khích khi hé lộ loạt nghệ sĩ của showbiz Việt cùng góp mặt, điển hình như ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Hà Trần, Minh Hằng, Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, Uyển Ân… Trong chương trình, dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng đối diện với phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình, mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Văn Mai Hương cho biết cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi AI hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. “Một chương trình như thế này sẽ giúp khán giả hiểu hơn một chút về AI - ít nhất là biết đó là gì”, nữ ca sĩ nói.

Dàn sao góp mặt trong chương trình AI là ai? Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt khiến teaser AI là ai? gây xôn xao trên mạng xã hội chính là sự xuất hiện của những “song trùng” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một phiên bản khác của chính mình. Khoảnh khắc người thật và bản sao cùng xuất hiện và tương tác trong một khung hình gây thích thú cho khán giả.

Bên cạnh đó, AI là ai? còn gây tò mò với loạt tình huống kịch tính xen lẫn giải trí giữa các nghệ sĩ. Nam diễn viên Quốc Anh nghi ngờ Tiểu Vy ngồi cạnh mình là trí tuệ nhân tạo, trong khi Trung Quân Idol thừa nhận rằng bản sao AI còn giống Văn Mai Hương hơn cả bản gốc. Những phân đoạn các nghệ sĩ trở thành “thám tử”, đưa ra các câu hỏi, lập luận sắc bén để “lật mặt” bản sao hứa hẹn mang đến những màn “đấu trí” hấp dẫn.

Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy hứng thú khi tham gia một gameshow tích hợp yếu tố trí tuệ nhân tạo, bởi không thể phủ nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của nó trong đời sống hiện nay. “Tiên không phủ nhận sự thông minh, tiện lợi mà AI mang lại cho cuộc sống của mình. Chính vì vậy, khi nghe về format của chương trình, Tiên thấy đây là một gameshow thú vị - không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả nhìn nhận AI theo hướng tích cực và cởi mở hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.