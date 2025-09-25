Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thêm một gameshow mời Trấn Thành làm MC

Thạch Anh
Thạch Anh
25/09/2025 20:04 GMT+7

Trấn Thành xác nhận sẽ đảm nhận vai trò MC trong 'AI là ai?'. Đây là gameshow thứ 4 anh góp mặt năm 2025.

FPT Play chính thức công bố những thông tin đầu tiên về chương trình giải trí mới với tên gọi AI là ai? với sự dẫn dắt của Trấn Thành. Gameshow này gợi sự tò mò khi đề cập đến trí tuệ nhân tạo, chủ đề được quan tâm hiện nay. Nhà sản xuất kỳ vọng đây sẽ là màu sắc khác biệt so với các chương trình giải trí trên thị trường.

Trấn Thành dẫn dắt chương trình về trí tuệ nhân tạo

Trấn Thành được lựa chọn cho vai trò cầm trịch của chương trình. Đây là gameshow thứ 4 anh góp mặt trong năm 2025. Trước đó, đạo diễn phim Bố già đảm nhận vai trò dẫn dắt Em xinh “say hi”. Gần đây, anh được giao nhiệm vụ kết nối trong Anh trai “say hi”, đồng thời là thành viên của chương trình Running Man Vietnam.

Thêm một gameshow mời Trấn Thành làm MC- Ảnh 1.

Hình ảnh của Trấn thành trong chương trình AI là ai?

Ảnh: NSX

Nhiều người tò mò bên cạnh khả năng kết nối, anh sẽ dẫn dắt chương trình như thế nào khi đảm nhận một vai trò cần cân bằng yếu tố công nghệ với giải trí, cảm xúc. Từ đó, khán giả càng thêm chờ đợi sự biến hóa của chồng Hari Won trong lần dẫn dắt gameshow về trí tuệ nhân tạo.

Trong đoạn clip công bố chương trình, Trấn Thành gây chú ý với lời “cảnh báo”: “Nó đang đến”, kèm loạt từ khóa đầy kịch tính như: “Tuyệt tác”, “thâu tóm”, “thao túng”, “thu thập thông tin”, “thách thức”, “thay thế”, “có khi còn hấp dẫn hơn bạn”. Đặc biệt, chi tiết về “đang tạo song trùng” khiến nhiều người xem tò mò.

Nhiều năm trở lại đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Ở Hollywood, công nghệ này giúp xử lý cảnh quay nguy hiểm, tái hiện hình ảnh những huyền thoại đã khuất. Âm nhạc chứng kiến các ca khúc do AI sáng tác, trong khi truyền hình thử nghiệm MC ảo, nhân vật ảo. Tại Việt Nam, những dự án như phần mềm viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo hay mô hình “thần tượng ảo” đã cho thấy AI ngày càng phổ biến trong thị trường giải trí.

