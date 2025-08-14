Bùi Duy Ngọc ra sao sau biến cố liệt nửa mặt?

Bùi Duy Ngọc là gương mặt không quá xa lạ trong giới chuyên môn âm nhạc. Anh chính thức debut vào năm 2014 với vai trò trưởng nhóm nhạc The Wings, là đại diện của Hải Phòng tại chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc (Sao Mai) trong cùng năm.

Bùi Duy Ngọc chính thức gửi lời chào sân với Anh trai say hi mùa 2 ẢNH: NVCC

Năm 2016, The Wings trở thành Á quân Nhân tố bí ẩn mùa 2. Năm 2017, The Wings xuất sắc ẵm thêm giải quán quân tập 4 của chương trình Phiên bản hoàn hảo. Đến năm 2018, Bùi Duy Ngọc chọn "đánh lẻ" kết hợp cùng ca sĩ Thu Thủy tại Giai điệu chung đôi. Màn trình diễn bùng nổ đã giúp bộ đôi nghệ sĩ chiến thắng ngôi vị quán quân chương trình.

Những năm gần đây, Bùi Duy Ngọc tạo nhiều dấu ấn khi lấn sân sang vai trò nhà sản xuất âm nhạc, đứng sau Em hát ai nghe, Khi em lớn (Orange), chuỗi dự án Chill With Vicky Nhung, Hôn sâu 3 phút (Vũ Thịnh x Fanny), Kẻ xuất chúng (ICD), Từ nơi tôi sinh ra (J97)… Không dừng lại ở đó, anh còn là thầy thanh nhạc cho nhiều ca sĩ. Kha khá "anh trai" mùa 1, mùa 2, "em xinh" là học trò của thầy giáo Ngọc.

Bùi Duy Ngọc trở lại sau biến cố

Dẫu vậy, hành trình theo đuổi đam mê của Bùi Duy Ngọc không hề dễ dàng. Có một thời điểm, anh phải gác lại ước mơ sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị liệt nửa mặt phải. Đây cũng là khoảng thời gian nam ca sĩ phải đối mặt với những thay đổi trên cơ thể do vụ tai nạn gây ra. Anh phải để tóc dài, che đi một bên mắt để tránh ánh nhìn từ người xung quanh.

Sau biến cố liệt nửa mặt, nam ca sĩ khẳng định lần trở lại này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ ẢNH: NVCC

Với sự góp mặt ở mùa 2, Bùi Duy Ngọc nhận được câu hỏi về việc vì sao không tham gia từ mùa 1, nam ca sĩ thẳng thắn: "Thật ra mùa 1 mình đã có theo dõi, nhưng lúc đó vẫn còn trong giai đoạn "ở ẩn tự nguyện", tập trung vào việc thu âm, sản xuất nhạc và dạy học. Việc các học trò tham gia trước mình thì vui chứ, đó là bằng chứng cho thấy các bạn dám thử thách sớm, bản thân mình cũng từng trải nghiệm việc tham gia Nhân tố bí ẩn lúc mình 23 tuổi. Mình còn là á quân năm đó cơ. Mình nghĩ ai đến với sân khấu cũng có thời điểm đẹp nhất của riêng họ. Và mình tin mùa 2 Anh trai say hi là lúc bản thân mình đã hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần để thi đấu hết mình, biết đâu đây là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của Ngọc thì sao?". Nam ca sĩ khẳng định việc trở lại đường đua âm nhạc lần này sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ và "chấn động" chưa từng có trong hơn 1 thập niên làm nghề.