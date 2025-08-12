Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
12/08/2025 18:50 GMT+7

Với bề dày hoạt động nghệ thuật cũng như 'duyên hài' khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, Ngô Kiến Huy đang được khán giả nhắm đến vị trí 'anh cả' của mùa 2 - như Isaac ở mùa 1 'Anh trai say hi'.

Sau mùa 1 bùng nổ, chương trình Anh trai say hi vừa công bố 5 anh trai đầu tiên góp mặt. Năm nay chương trình sẽ có chủ đề "Core Force" - khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ.

Với concept chủ đạo này, 30 nghệ sĩ từ những nhân tố mới đến các tên tuổi đã khẳng định vị trí sẽ cùng quy tụ trên một sân khấu. Tại đây, âm nhạc không còn là cuộc thi mà trở thành ngôn ngữ chân thật để mỗi anh trai có thể kể câu chuyện của bản thân qua cá tính không thể hòa lẫn.

Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?- Ảnh 1.
Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?- Ảnh 2.

Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ bởi "độ chịu chơi" của mình

ẢNH: V.O

5 nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia là Ngô Kiến Huy, Bùi Trường Linh, Cody Nam Võ, Vương Bình và RIO. Trong đó Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ bởi "độ chịu chơi" do thời gian gần đây nam ca sĩ có lịch trình khá bận rộn với các chương trình truyền hình thực tế.

Quen thuộc với khán giả ở vai trò sáng tác, Bùi Trường Linh là người đứng sau những bản hit như Đường Tôi Chở Em Về (42 triệu lượt xem), Yêu Người Có Ước Mơ (24 triệu)... hứa hẹn mang đến những tiết mục độc đáo. Ở Em xinh say hi, anh ghi dấu với demo Không Đau Nữa Rồi được đánh giá cao.

Là cựu thành viên của các nhóm nhạc, Vương Bình và Cody Nam Võ có lợi thế khi từng có kinh nghiệm hoạt động nhóm. Từng ra mắt với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm Uni5, đảm nhận cả 3 vị trí lead dancer, vocalist và rapper, Cody Nam Võ, có thể nói, là ẩn số của chương trình này. Năm 2022, anh cũng khởi động sự nghiệp solo ở vị trí sáng tác và thử thách diễn xuất.

Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?- Ảnh 3.
Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?- Ảnh 4.

Vương Bình và Cody Nam Võ có lợi thế khi có kinh nghiệm hoạt động nhóm

ẢNH: V.O

Có album Anh bờ vai được khán giả yêu thích, từ nghệ danh Zino và vocal chính của nhóm MONSTAR, Vương Bình đã từng bước chinh phục khán giả vì sự nhẹ nhàng và chất giọng truyền cảm. Nam ca sĩ cho biết tại Anh trai say hi sẽ mang đến một hình ảnh "chất hơn, chơi hơn, dữ dằn hơn", khác với hình ảnh sâu lắng thường thấy.

Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?- Ảnh 5.

RIO được đánh giá có tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại và khả năng sáng tác đa dạng

ẢNH: V.O

Là ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc đa năng, RIO (Đỗ Việt Tiến) là người đứng sau hàng loạt bản hit như Đợi (hợp tác cùng 52 Hz), Mê cung tình yêu cũng như EP Vòng lặptình. Ở chương trình Em xinh say hi, khán giả cũng đã thấy anh ở vị trí hỗ trợ cho vợ là 52 Hz mang đến những tiết mục ấn tượng. Nam nghệ sĩ được đánh giá có tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại và khả năng sáng tác đa dạng, hứa hẹn sẽ là ẩn số bất ngờ.

Anh trai say hi 2025 không tìm kiếm sự hoàn hảo mà là nơi mỗi nghệ sĩ bứt phá để trở thành thế hệ idol nam mới: bản lĩnh - khác biệt - đậm dấu ấn cá nhân. Chương sẽ chính thức lên sóng vào tháng 9 tới.

Tin liên quan

JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

Gây chú ý tại 'Anh trai say hi' với ngoại hình 'bắt mắt', mái tóc hồng ấn tượng và hơn hết là sự hài hước khi được ví như 'ông hoàng content', tối 18.7, JSOL chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Vì sao Trấn Thành vắng mặt trong concert 'Anh trai say hi' ở Mỹ?

Dàn sao 'Anh trai say hi' khuấy động phố biển Nha Trang

Khám phá thêm chủ đề

Anh trai say hi Ngô Kiến Huy Vương Bình Bùi Trường Linh RIO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận