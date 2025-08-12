Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?

Sau mùa 1 bùng nổ, chương trình Anh trai say hi vừa công bố 5 anh trai đầu tiên góp mặt. Năm nay chương trình sẽ có chủ đề "Core Force" - khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ.

Với concept chủ đạo này, 30 nghệ sĩ từ những nhân tố mới đến các tên tuổi đã khẳng định vị trí sẽ cùng quy tụ trên một sân khấu. Tại đây, âm nhạc không còn là cuộc thi mà trở thành ngôn ngữ chân thật để mỗi anh trai có thể kể câu chuyện của bản thân qua cá tính không thể hòa lẫn.

Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ bởi "độ chịu chơi" của mình ẢNH: V.O

5 nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia là Ngô Kiến Huy, Bùi Trường Linh, Cody Nam Võ, Vương Bình và RIO. Trong đó Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ bởi "độ chịu chơi" do thời gian gần đây nam ca sĩ có lịch trình khá bận rộn với các chương trình truyền hình thực tế.

Quen thuộc với khán giả ở vai trò sáng tác, Bùi Trường Linh là người đứng sau những bản hit như Đường Tôi Chở Em Về (42 triệu lượt xem), Yêu Người Có Ước Mơ (24 triệu)... hứa hẹn mang đến những tiết mục độc đáo. Ở Em xinh say hi, anh ghi dấu với demo Không Đau Nữa Rồi được đánh giá cao.

Là cựu thành viên của các nhóm nhạc, Vương Bình và Cody Nam Võ có lợi thế khi từng có kinh nghiệm hoạt động nhóm. Từng ra mắt với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm Uni5, đảm nhận cả 3 vị trí lead dancer, vocalist và rapper, Cody Nam Võ, có thể nói, là ẩn số của chương trình này. Năm 2022, anh cũng khởi động sự nghiệp solo ở vị trí sáng tác và thử thách diễn xuất.

Vương Bình và Cody Nam Võ có lợi thế khi có kinh nghiệm hoạt động nhóm ẢNH: V.O

Có album Anh bờ vai được khán giả yêu thích, từ nghệ danh Zino và vocal chính của nhóm MONSTAR, Vương Bình đã từng bước chinh phục khán giả vì sự nhẹ nhàng và chất giọng truyền cảm. Nam ca sĩ cho biết tại Anh trai say hi sẽ mang đến một hình ảnh "chất hơn, chơi hơn, dữ dằn hơn", khác với hình ảnh sâu lắng thường thấy.

RIO được đánh giá có tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại và khả năng sáng tác đa dạng ẢNH: V.O

Là ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc đa năng, RIO (Đỗ Việt Tiến) là người đứng sau hàng loạt bản hit như Đợi (hợp tác cùng 52 Hz), Mê cung tình yêu cũng như EP Vòng lặp và tình. Ở chương trình Em xinh say hi, khán giả cũng đã thấy anh ở vị trí hỗ trợ cho vợ là 52 Hz mang đến những tiết mục ấn tượng. Nam nghệ sĩ được đánh giá có tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại và khả năng sáng tác đa dạng, hứa hẹn sẽ là ẩn số bất ngờ.

Anh trai say hi 2025 không tìm kiếm sự hoàn hảo mà là nơi mỗi nghệ sĩ bứt phá để trở thành thế hệ idol nam mới: bản lĩnh - khác biệt - đậm dấu ấn cá nhân. Chương sẽ chính thức lên sóng vào tháng 9 tới.