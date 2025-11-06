Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood

06/11/2025 12:39 GMT+7

Sau 8 năm rời xa màn ảnh để tập trung cho cuộc sống hoàng gia, Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex được cho là sẽ chính thức trở lại với điện ảnh qua một dự án phim mới của Amazon MGM Studios.

Theo tờ The Sun ngày 5.11, Meghan Markle sẽ tham gia bộ phim Close Personal Friends, có sự góp mặt của các ngôi sao Jack Quaid, Lily Collins và Brie Larson. Đáng chú ý, cô được cho là sẽ đóng vai chính mình trong bộ phim này.

Tái xuất màn ảnh sau 8 năm rời Hollywood

Close Personal Friends kể câu chuyện về hai cặp đôi - một nổi tiếng, một bình thường và mối quan hệ phức tạp giữa họ. Meghan Markle đã được bắt gặp trên phim trường tại Pasadena (Los Angeles, Mỹ) trong buổi ghi hình của dự án thuộc Amazon MGM Studios.

Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood - Ảnh 1.

Meghan Markle khiến công chúng bất ngờ khi tái xuất với vai diễn đặc biệt trong dự án mới của Amazon MGM Studios

Ảnh: Best Image

Một nguồn tin từ ê kíp sản xuất chia sẻ: "Đây là bước ngoặt lớn đối với Meghan, đánh dấu sự trở lại với điều cô thực sự yêu thích. Cô ấy đã nhận được rất nhiều lời mời trong thời gian qua, nhưng dự án này khiến cô cảm thấy đúng đắn".

Nguồn tin cũng cho biết thêm: "Đây là cách Meghan nhẹ nhàng thử sức trở lại và xem liệu cô có còn thấy hứng thú với công việc diễn xuất hay không. Tất cả những người trong ê kíp đều vô cùng háo hức, nhưng được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật về sự tham gia của cô".

Nguồn tin tiết lộ rằng Hoàng tử Harry hoàn toàn ủng hộ quyết định trở lại phim ảnh của vợ: "Hoàng tử Harry, dĩ nhiên, rất ủng hộ và chỉ mong Meghan được làm điều khiến cô hạnh phúc".

Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood - Ảnh 2.

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, Meghan Markle từng là diễn viên quen thuộc của Hollywood

Ảnh: Everett Collection

Trước khi trở thành nàng dâu hoàng gia, Meghan Markle từng tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, trong đó nổi bật nhất là vai Rachel Zane trong series nổi tiếng Suits, cùng các phim Remember Me Horrible Bosses.

Năm 2017, khi đính hôn với Hoàng tử Harry, Meghan Markle tuyên bố rút lui khỏi Hollywood để chuẩn bị cho vai trò trong Hoàng gia Anh. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói: "Đây là một chương mới của cuộc đời. Tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm trong Suits, nhưng giờ là lúc tôi và Harry cùng nhau bắt đầu hành trình mới".

Kênh USA Network - đơn vị sản xuất Suits, khi đó cũng gửi lời chúc mừng: "Meghan đã là một phần trong gia đình của chúng tôi suốt 7 năm. Chúng tôi cảm ơn cô ấy vì sự cống hiến và đam mê dành cho Suits và chúc cô cùng Hoàng tử Harry mọi điều tốt đẹp nhất".

Meghan Markle xuất hiện lần cuối trong tập kết thúc mùa 7 của Suits vào tháng 4.2018 - chỉ một tháng trước lễ cưới xa hoa tại Vương quốc Anh.

Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, bà mẹ hai con nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng cô cảm thấy đây mới là thời điểm thích hợp nhất để trở lại

Ảnh: Everett Collection

Sau nhiều năm tập trung vào các dự án xã hội và thương hiệu cá nhân, sự trở lại Hollywood lần này được cho là dấu hiệu cho thấy Meghan Markle đang dần khép lại chương cũ để tìm lại đam mê nghệ thuật.

