Phản ứng của William và Kate khi Meghan Markle rời hoàng gia

Ban đầu, Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton được cho là vô cùng đau buồn trước quyết định bất ngờ của em trai và em dâu, khi họ phải đối mặt với những hệ lụy chưa từng có của "Megxit" (thuật ngữ chơi chữ giữa từ Meghan và exit). Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đoàn kết ấy, một số nguồn tin tiết lộ rằng cặp đôi William và Kate thực chất lại cảm thấy nhẹ nhõm.

William và Kate thở phào sau khi Meghan Markle rời khỏi Hoàng gia Anh

Theo tác giả viết về lịch sử hoàng gia Tina Brown trong cuốn The Palace Papers, William và Kate vốn có thói quen đối xử với nhân viên như những người trong gia đình, nên họ bị sốc khi chứng kiến Meghan Markle quát mắng một nhân viên cấp dưới trong quá trình chuẩn bị đám cưới.

"Megxit" - cột mốc chia rẽ bộ tứ hoàng gia, mở ra kỷ nguyên đối đầu giữa vợ chồng William - Kate và Harry - Meghan Ảnh: PA

Một nguồn tin tiết lộ rằng, dù hành vi này không bị coi là bắt nạt, nhưng chưa từng có thành viên hoàng gia nào nói chuyện như vậy với nhân viên. Sau vụ việc, Harry được cho là đã khuyên nhủ vợ, Meghan Markle cũng xin lỗi, song những lần thể hiện hối lỗi như vậy ngày càng hiếm hoi.

Meghan Markle - người từng bị mệnh danh là "Công nương khó chiều" - nhiều lần bị cáo buộc có hành vi bắt nạt nhân viên kể từ khi gia nhập hoàng gia năm 2018. Một số cựu trợ lý thậm chí còn kể Meghan Markle gửi email tức giận lúc 5 giờ sáng, hay thể hiện thái độ như một nhà độc tài đi giày cao gót, quát tháo và ra lệnh.

Đáp lại, Meghan Markle khẳng định đó là chiến dịch bôi nhọ có chủ đích nhằm chống lại cô. Phía đại diện của nhà Sussex từng nói: "Đây là chiến dịch có tính toán, dựa trên những thông tin sai lệch và gây hại".

Theo nhà báo kỳ cựu Valentine Low, người đầu tiên đăng tải vụ việc Meghan Markle bắt nạt nhân viên năm 2021, cho biết: "Nhiều người từng làm việc cho Meghan và Harry rơi vào tình trạng tinh thần suy sụp. Họ lo sợ Meghan có thể trả đũa bất cứ lúc nào. Dù đã rời đi, họ vẫn bị ám ảnh tâm lý bởi những gì từng trải qua".

Daily Mail đưa tin ngày 13.10, có thông tin cho rằng William và Kate thực ra cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi Meghan Markle rời đi, bởi những căng thẳng nội bộ đã kéo dài nhiều năm.

Tác giả Tom Quinn trong cuốn Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants tiết lộ Meghan Markle từng đùa rằng Harry có cha mẹ khác với William, và cho rằng Kate quá ngoan, quá nghe lời. Trong khi đó, Kate được miêu tả là người điềm tĩnh, chấp nhận quy tắc, còn Meghan Markle lại muốn độc lập và tự định hình hình ảnh riêng.

Truyền thông Anh cho rằng những khoảnh khắc thân thiết giữa hai cặp đôi hoàng gia chỉ là màn thể hiện giả tạo mang tính hình thức Ảnh: PA

Năm 2020, khi Harry và Meghan chính thức rời Hoàng gia, mối quan hệ giữa hai cặp đôi càng trở nên căng thẳng. Buổi lễ Commonwealth Day, sự kiện cuối cùng của vợ chồng nhà Sussex trước khi rời Anh, được mô tả là lạnh lẽo và xa cách. Meghan Markle chỉ khẽ vẫy tay chào William và Kate khi họ ngồi ở hàng ghế phía trước.

Sau đó, Meghan Markle bày tỏ thất vọng vì Kate không ủng hộ cô nhiều hơn trong giai đoạn khó khăn.

Cũng theo Tina Brown, trước khi rời khỏi Hoàng gia, Meghan Markle từng được cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama khuyên nên bình tĩnh và tận dụng vị thế hoàng gia để làm điều tốt cho xã hội. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hàn gắn đều thất bại khi cặp đôi Harry - Meghan mở tài khoản xã hội cạnh tranh trực tiếp với William - Kate, gây thêm căng thẳng.

Tài khoản của Meghan và Harry nhanh chóng đạt 1 triệu người theo dõi chỉ sau 6 giờ, lập kỷ lục Guinness, trong khi đội ngũ của William - Kate phải cố gắng duy trì vị thế dẫn đầu.

Sau "Megxit", hai cặp đôi chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. William và Kate hiện đại hóa hình ảnh hoàng gia, mở kênh YouTube và đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trong khi đó, Harry và Meghan tập trung hợp tác thương mại với Netflix, Spotify và Apple+.

Sau khi Harry phát hành hồi ký Spare năm 2023, trong đó anh tố cáo anh trai hành hung và gọi mẹ kế Camilla là "kẻ phản diện", mối quan hệ gia đình càng thêm rạn nứt. Khi Điện Buckingham thông báo Harry sẽ dự lễ đăng quang của Vua Charles III một mình, một nguồn tin hoàng gia tiết lộ: "Mọi người đều nhẹ nhõm vì Meghan không tham dự. Đặc biệt là Kate, cô ấy sẽ thấy rất khó xử nếu Meghan có mặt".

Trước đó, nhà báo Robert Jobson cũng từng cho biết, buổi đi bộ chung của hai cặp đôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất với Kate, dù bên ngoài, đó có vẻ là "màn đoàn kết giả tạo".