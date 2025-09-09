Meghan Markle bị từ chối gặp mặt Nữ hoàng Elizabeth II những ngày cuối đời

Theo nguồn tin từ Hoàng gia, Vua Charles III đã yêu cầu con trai Harry không đưa Meghan Markle tới bên giường bệnh của bà nội - Nữ hoàng Elizabeth II tại lâu đài Balmoral (Scotland) trong những ngày cuối đời.

Meghan Markle buộc vắng mặt theo yêu cầu của Hoàng gia

Khi nhận tin Nữ hoàng trở bệnh nặng vào ngày 8.9.2022, Harry và Meghan Markle đang ở Anh. Cặp đôi lập tức gây xôn xao khi thông báo sẽ tới Balmoral (Scotland).

Bức ảnh cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II trước khi bà qua đời Ảnh: PA Wire

Nguồn tin cho biết Harry lúc đó đang ở Frogmore Cottage (Anh) thì nhận được cuộc gọi từ cha mình. Trong cuộc trò chuyện, Vua Charles III nói rõ rằng việc Meghan Markle có mặt tại Balmoral là "không phù hợp" trong thời khắc tang thương này. Ông nhấn mạnh rằng Công nương Kate cũng không đi và chỉ những thành viên ruột thịt nhất mới nên có mặt.

Ban đầu, người phát ngôn của nhà Sussex còn phát đi thông báo: "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ tới Scotland". Tuy nhiên, thông tin này khiến Điện Buckingham bất ngờ và không hài lòng. Sau nửa giờ đầy căng thẳng, phát ngôn viên của họ phải vội vàng đính chính: "Hiện tại chỉ có Công tước đi".

Các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II Ảnh: WireImage

Nhiều ý kiến cho rằng Harry và Meghan Markle không lường trước được việc Kate cũng không tới Balmoral, và khi được nhắc nhở, họ mới nhận ra tình thế khó xử. Một số khác tin rằng Meghan Markle thực sự đã bị cố tình ngăn cấm.

Trong hồi ký Spare, Harry viết rằng lý do cha đưa ra là "vô lý và thiếu tôn trọng", nhưng anh buộc phải chấp nhận khi Vua Charles III nói rõ rằng "không người vợ nào" trong Hoàng gia được phép đi cùng.

Trớ trêu thay, Harry đã đến quá muộn. Chuyến bay riêng của anh hạ cánh lúc 19 giờ 52, tức một tiếng rưỡi sau khi Điện Buckingham công bố Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời. Harry cũng không được mời đi cùng nhóm gia đình từ RAF Northolt đến Aberdeen. Anh cho biết thông qua trang BBC News, anh mới biết tin bà mình đã mất, và cha mình đã trở thành quốc vương.

Hình ảnh gia đình đoàn kết chỉ là ảo tưởng

Chỉ vài ngày sau, dư luận lại chứng kiến hình ảnh Harry và Meghan Markle cùng William và Kate đi bộ bên ngoài lâu đài Windsor để gặp gỡ người dân và dâng hoa tưởng niệm.

Bề ngoài, đây là một khoảnh khắc đoàn kết, nhưng theo nhà báo Robert Jobson trong cuốn Our King, đó thực chất chỉ là "ảo ảnh". Nguồn tin Hoàng gia tiết lộ Công nương Kate coi đây là một trong những việc khó khăn nhất từng phải làm, bởi mâu thuẫn giữa hai cặp đôi vẫn còn âm ỉ.

Meghan Markle rớm nước mắt khi tưởng nhớ bà nội chồng Ảnh: Reuters

Harry và Meghan Markle ở lại Anh gần 3 tuần cho đến lễ tang Nữ hoàng ngày 19.9.2022. Trong buổi lễ tại Westminster Abbey, Meghan Markle được trông thấy lau nước mắt khi đứng chờ cùng Hoàng hậu Camilla và Công nương Kate, trước khi cùng chồng tham gia đoàn rước tang lễ.

Sau "hội nghị hòa giải" hồi tháng 7, khi truyền thông đăng tải hình ảnh thư ký báo chí của Harry và Meghan Markle gặp gỡ thư ký truyền thông của Vua Charles III, nhiều tín hiệu cho thấy mối rạn nứt giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh đang dần được hàn gắn.

Dự kiến trong tháng 9, Vua Charles III sẽ gặp lại Hoàng tử Harry - lần đầu tiên sau 20 tháng. Harry cũng sẽ có mặt ở London vào trung tuần tháng 9 để tham dự lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất của Nữ hoàng Elizabeth II, đồng thời tham gia giải thưởng WellChild - sự kiện từ thiện mà anh luôn tích cực ủng hộ.