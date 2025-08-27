Quy tắc khiến Meghan Markle thấy 'giả tạo' khi làm dâu Hoàng gia Anh

Meghan Markle trong chương trình The Circuit phát sóng hôm 26.8 (giờ Mỹ). Cùng ngày, series phong cách sống của cô mang tên With love, Meghan (mùa 2) được trình làng ẢNH: BLOOMBERG ORIGINALS/YOUTUBE

Theo People, Meghan Markle vừa xuất hiện trên chương trình The Circuit phát sóng hôm 26.8 và chia sẻ về cuộc sống riêng. Khi được Emily Chang đặt câu hỏi: "Liệu có căng thẳng khi cố gắng trở nên gần gũi trong khi vẫn là một nữ công tước không?". Vợ của Hoàng tử Harry trả lời: "Không, tôi không thấy vậy, tôi chỉ là chính mình thôi. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đã khác vài năm trước, khi tôi không thể lên tiếng nhiều như vậy". Cựu diễn viên Mỹ dường như đang ám chỉ tình trạng hiện tại của mình so với trước khi cô cùng chồng rời khỏi vai trò hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ.

Ngôi sao loạt phim Suits tiếp tục: "Tôi phải mặc quần tất màu da suốt. Thành thật mà nói, điều đó không giống tôi chút nào. Tôi đã không nhìn thấy quần tất kể từ những năm 1980, trông nó hơi giả tạo". Bà mẹ hai con chia sẻ thêm: "Đó là một ví dụ ngớ ngẩn nhưng là một ví dụ về việc khi bạn có thể ăn mặc theo cách bạn muốn, có thể nói lên những điều đúng đắn và có thể xuất hiện trong không gian một cách tự nhiên và chân thực, đó chính là cảm giác thoải mái với chính mình. Và dĩ nhiên, đó là những chương khác nhau trong cuộc đời tôi". Cô tiếp tục: "Nhưng hiện tại, tôi không cảm thấy mình cần phải chứng minh điều gì".

Trong cuộc trò chuyện, Meghan Markle chia sẻ thái độ của cô trước những tin tức tiêu cực: "Tôi phải lựa chọn bước đi trên thế giới này với tư cách là chính mình, bất chấp những ồn ào được tạo ra. Nhưng có lẽ sẽ bớt ồn ào hơn nếu mọi người nhớ rằng tôi là một con người thực sự".

Động thái của Hoàng tử Harry và Meghan Markle sau khi rời Hoàng gia Anh liên tục gây bàn tán ẢNH: AFP

Phát ngôn mới của Meghan Markle lập tức gây bàn tán, nhiều người cho rằng người đẹp đang chế giễu cuộc sống trước đây ở Anh. Thậm chí, không ít khán giả Anh bày tỏ sự giận dữ khi nghe chia sẻ của cựu ngôi sao, cho rằng cô xấu tính và cố tình gây sự chú ý.

Nhiều bình luận bày tỏ bên dưới bài viết của trang Daily Mail: "Nếu cô ấy muốn làm chính mình đến vậy, sao vẫn dùng cái danh nữ công tước?", "Giả tạo? Đó chính là từ phù hợp với mọi việc cô ấy làm", "Tôi mặc quần tất hoặc tất dài đi làm, điều đó chẳng liên quan gì đến 'sự giả tạo'. Vấn đề là trông lịch sự, chuyên nghiệp. Meghan đúng là một kẻ hay than vãn", "Cô ấy có một công việc mang lại cho cô ấy địa vị và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Vì vậy, một phần của quy định trang phục là phải mặc quần tất với những bộ cánh hàng hiệu do cô ấy lựa chọn, theo những quy tắc nhất định. Tôi không nghĩ điều đó có gì đáng phàn nàn"…

Meghan Markle từng thay đổi để hòa nhập với Hoàng gia Anh

Meghan Markle thừa nhận bản thân từng phải cẩn trọng trong cách ăn mặc để hòa nhập với gia đình chồng ẢNH: AFP

Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan phát hành năm 2022, Nữ công tước xứ Sussex cũng từng chia sẻ về cách ăn mặc để "hòa nhập" với gia đình chồng, với tư cách là thành viên của Hoàng gia Anh. "Hầu hết thời gian ở Anh, tôi hiếm khi mặc đồ màu mè. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Theo tôi hiểu, bạn không bao giờ được mặc cùng màu với Nữ hoàng Elizabeth nếu có sự kiện chung, nhưng sau đó bạn cũng không nên mặc cùng màu với những thành viên cấp bậc cao hơn trong gia đình", cô chia sẻ, dường như ám chỉ đến chị dâu Kate Middleton và bà Camilla.

Meghan Markle tiếp tục: "Vậy nên tôi đã tự hỏi: 'Vậy màu gì mà họ sẽ chẳng bao giờ mặc nhỉ?'. Màu lạc đà, màu be, màu trắng. Vì vậy, tôi đã mặc rất nhiều tông màu trầm, cũng là để tôi có thể hòa nhập. Tôi không cố gắng nổi bật ở đó. Không hề có chuyện tôi bước vào gia đình này mà không cố gắng hết sức để hòa nhập. Tôi không muốn làm xấu mặt gia đình".