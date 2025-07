Tiết lộ sự thật về rạn nứt giữa Hoàng tử Harry và cố Nữ hoàng Elizabeth II

Theo Sally Bedell Smith, cố Nữ hoàng Anh cảm thấy mình bị "gạt ra ngoài" trong quá trình chuẩn bị hôn lễ của cháu trai. Trong buổi gặp gỡ vào tháng 2.2018, Hoàng tử Harry được cho là đã nổi nóng với bà trong suốt 10 phút. Hành vi này khiến cố Nữ hoàng lo lắng sâu sắc, cho rằng vị hoàng tử trẻ tuổi đang mù quáng vì yêu và thiếu bản lĩnh.

Rạn nứt vì liên quan đến lễ cưới với Meghan Markle

Hoàng tử Harry cùng bà nội, cố Nữ hoàng Elizabeth II ẢNH: LAPRESSE

Sally Bedell Smith cho biết cố Nữ hoàng vô cùng thất vọng khi phát hiện Harry đã tự ý nhờ Tổng giám mục Canterbury cử hành hôn lễ tại Nhà nguyện St. George mà không xin phép Trưởng tu viện Windsor - điều vốn được xem là nguyên tắc nghi thức cần tuân thủ trong Hoàng gia Anh.

Không chỉ vậy, cố Nữ hoàng Elizabeth II còn cảm thấy khó chịu khi Meghan Markle từ chối tiết lộ chi tiết về chiếc váy cưới trước giờ làm lễ. Bà cũng không hài lòng với sự thiếu hòa hợp trong mối quan hệ giữa Meghan Markle và vợ chồng Hoàng tử William - Công nương Kate trước ngày cưới.

Những thông tin trên được Sally Bedell Smith chia sẻ với độc giả Substack, trích dẫn từ một cuộc điện thoại với bà Elizabeth Anson - người chị họ của cố Nữ hoàng Elizabeth II, trước khi bà Elizabeth Anson qua đời vào năm 2020.

Cố Nữ hoàng Anh được cho là không hài lòng về cháu dâu Meghan Markle ẢNH: ROYALINSIDER

Trong cuộc trò chuyện vào tháng 2.2019, bà Elizabeth Anson tiết lộ: "Chúng tôi hy vọng, nhưng không thực sự tin rằng cô ấy yêu thật lòng. Chúng tôi nghĩ mọi thứ đều do cô ấy sắp đặt". Bà cũng nói thêm rằng, vào thời điểm đó, cố Nữ hoàng cho rằng "mọi chuyện vẫn còn phải xem xét thêm" khi được hỏi có ưa thích Meghan Markle hay không.

Tuy vậy, theo tác giả Sally Bedell Smith, mối quan hệ giữa cố Nữ hoàng và Hoàng tử Harry đã phần nào được hàn gắn vào tháng 4.2018, chỉ một tháng trước lễ cưới. Harry và Meghan Markle chính thức kết hôn vào tháng 5.2018, nhưng các tin đồn xoay quanh căng thẳng nội bộ trước ngày cưới vẫn chưa hề lắng xuống.

Tháng 5 vừa qua, tác giả Katie Nicholl cũng tiết lộ trong cuốn sách The New Royals rằng Meghan Markle từng khiển trách đầu bếp phục vụ tiệc cưới vì một món ăn không đáp ứng yêu cầu thực dưỡng. Hành động này khiến cố Nữ hoàng phải can thiệp và nhắc nhở: "Meghan, trong gia đình này, chúng ta không nói chuyện với người khác vô lễ như thế".

Sau khi rời khỏi các vai trò hoàng gia vào năm 2020, cặp đôi chuyển đến sinh sống tại Montecito, California, Mỹ. Hiện họ đang nuôi dưỡng hai con là Archie (6 tuổi) và Lilibet (4 tuổi).