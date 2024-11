Cố Nữ hoàng Anh xuất hiện trong bộ phim bom tấn sắp ra mắt của Hollywood

Vai diễn khách mời của cố Nữ hoàng Anh sẽ xuất hiện thoáng qua trong một cảnh khi bà đang uống trà chiều với nhân vật chính Paddington - đoạn phim trích từ một video ngắn được thực hiện trong Lễ kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022, đánh dấu 70 năm phục vụ người dân Vương quốc Anh, các Vương quốc và Khối thịnh vượng chung.

Để có được khoảnh khắc đặc biệt này cho Paddington in Peru, các nhà làm phim đã thuyết phục và nhận được sự chấp thuận từ Cung điện Buckingham. Bên cạnh đó, hoàng gia Anh cũng rất vui khi có thể làm điều này.

Khán giả trên toàn cầu sẽ có cơ hội một lần nữa chứng kiến hình ảnh Nữ hoàng Anh Elizabeth II trên màn ảnh rộng ẢNH: DEADLINE

Theo Variety, Ron Halpern - giám đốc sản xuất toàn cầu của Studiocanal tại Pháp đồng thời là nhà phát hành của Paddington in Peru, khẳng định bộ phim đã có sự đồng ý và thỏa thuận hợp pháp từ hoàng gia Anh.

Nhà sản xuất Rosie Alison của bộ phim chia sẻ với Variety rằng: "Gia đình hoàng gia thực sự rất vui vì điều này. Nhưng chúng tôi không muốn làm quá chuyện này lên, vì trong phim Paddington rõ ràng là một chàng trai khiêm tốn".

Điều đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, cả Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Crown (do diễn viên Olivia Colman đóng) và Nữ hoàng Elizabeth II ngoài đời đều xuất hiện trong Paddington in Peru. Phim còn có sự tham gia của Antonio Banderas, Julie Walters, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Carla Tous và Jim Broadbent.

Sử dụng công thức thành công từ những phần trước, Paddington phần mới tiếp tục mang đến câu chuyện phiêu lưu với đầy sự cố bất ngờ, hài hước và thú vị ẢNH: DEADLINE

Loạt phim Paddington được chuyển thể từ bộ sách của Michael Bond - tác giả được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của gấu Paddington được hàng triệu khán giả toàn cầu yêu mến. Thậm chí hình ảnh chú gấu đáng yêu này còn trở thành nhân vật biểu tượng, được gọi là "bảo vật nước Anh".

Sau 2 phần phim điện ảnh thành công vào năm 2014 và 2017, với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 500 triệu USD, nhận được hàng loạt bình luận tích cực từ giới phê bình, cùng số điểm cao chót vót trên các chuyên trang đánh giá, gấu Paddington một lần nữa trở lại màn ảnh rộng trong cuộc phiêu lưu mới sẽ được phát sóng vào tháng 11 tới đây.