Hoàng tử William khẳng định sẽ không lặp lại sai lầm hôn nhân của cha mẹ

Trong tập mới của chương trình The Reluctant Traveler phát sóng trên Apple TV+, Hoàng tử xứ Wales chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với anh là xây dựng một mái ấm đầy ấm áp, an toàn và yêu thương cho 3 con: Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử út Louis (7 tuổi).

Bài học hôn nhân từ cha mẹ và cách xây dựng mái ấm bền vững

"Tôi nghĩ điều rất quan trọng là tạo ra bầu không khí ấm áp, cảm giác an toàn và tình yêu thương trong gia đình. Tất cả những điều ấy phải hiện diện và đó cũng là điều từng có trong tuổi thơ của tôi", Hoàng tử William bộc bạch.

Tuy nhiên, Hoàng tử William thừa nhận sự ấm áp ấy chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, bởi cha mẹ ly hôn năm 1996, khi anh mới 8 tuổi. Cuộc chia tay gây chú ý toàn cầu, giữa lúc truyền thông khi đó rộ tin về mối quan hệ tình cảm lén lút lâu năm giữa Charles với Camilla Parker Bowles - người sau này trở thành Hoàng hậu.

"Bạn sẽ phải lấy điều đó làm bài học, để chắc chắn rằng mình không lặp lại những sai lầm của cha mẹ", William chia sẻ.

Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton cùng ba con là biểu tượng của gia đình hoàng gia hiện đại, giản dị và ấm áp Ảnh: Instagram princeandprincessowales

Hoàng tử William cho biết anh nhận thức rõ những tổn thương từ "drama gia đình" có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ: "Tôi chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho các con, bởi tôi hiểu rằng áp lực và căng thẳng khi còn bé có thể ảnh hưởng rất nhiều lúc trưởng thành".

William cũng nhấn mạnh rằng truyền thông là một yếu tố khiến hôn nhân của cha mẹ anh gặp nhiều sóng gió: "Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến điều đó. Báo chí khi ấy thật sự không biết điểm dừng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin, họ muốn biết mọi chi tiết, xuất hiện ở mọi nơi, nắm rõ mọi chuyện".

Từ trải nghiệm của bản thân, Hoàng tử William khẳng định anh luôn đặt ranh giới rõ ràng với truyền thông để bảo vệ cuộc sống riêng tư: "Nếu để truyền thông xen vào, hậu quả mà nó gây ra cho đời sống gia đình là điều tôi đã thề sẽ không bao giờ để xảy ra. Tôi rất cứng rắn về giới hạn ấy và nếu ai vượt qua, tôi sẽ đấu tranh tới cùng".

William khẳng định anh luôn đặt ranh giới rõ ràng với truyền thông để bảo vệ hạnh phúc của gia đình Ảnh: Instagram princeandprincessowales

Vợ chồng Hoàng tử William cũng được biết đến là những bậc phụ huynh nghiêm khắc nhưng gần gũi. Cả hai luôn đảm bảo có bữa tối cùng ba con mỗi ngày, tạo không gian trò chuyện gắn kết.

"Chúng tôi luôn ngồi cùng nhau và trò chuyện, điều đó thật sự rất quan trọng. Không đứa nào có điện thoại cả, chúng tôi rất nghiêm về việc đó", William chia sẻ, đồng thời tiết lộ rằng các con không được phép sử dụng điện thoại di động.

Thay vì dành thời gian cho thiết bị công nghệ, ba con của William và Kate được khuyến khích tham gia thể thao và các hoạt động ngoài trời. Công chúa Charlotte yêu thích bóng rổ và múa ba lê, Hoàng tử George đam mê bóng đá và khúc côn cầu, trong khi cậu út Louis lại "nghiện" nhảy trên tấm bạt lò xo.