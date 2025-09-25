Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lý do khiến Vua Charles mệt mỏi vì Hoàng tử William

Tuấn Duy
Tuấn Duy
25/09/2025 10:55 GMT+7

Theo nhiều nhà phân tích hoàng gia, Vua Charles được cho là đang dần mất kiên nhẫn với rạn nứt gia đình vốn bắt nguồn từ mối bất hòa giữa Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Nhà viết tiểu sử hoàng gia Tina Brown cho biết Vua Charles "vô cùng nhớ nhung" Hoàng tử Harry và muốn hàn gắn lại mối quan hệ. Tuy nhiên, ông cảm thấy bị cản trở bởi điều mà bà mô tả là sự không chịu nhượng bộ của Hoàng tử William trong mối bất hòa đang diễn ra giữa họ.

Trong bài bình luận trên tờ New York Times, Brown cho rằng nhà vua "mệt mỏi với thái độ ngoan cố, tự cho mình là đúng của con trai cả trong xung đột gia đình". Bà nói thêm ông "muốn hàn gắn với Harry", tuy nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu cả hai con trai đều cho thấy nỗ lực hòa giải của mình. 

Vua Charles mệt mỏi vì sự cứng đầu của Hoàng tử William - Ảnh 1.

Gia đình Hoàng tử William và Hoàng tử Harry

ẢNH: BRITTANICA

Bà cũng nhắc đến cuộc gặp kéo dài 54 phút của Harry với cha tại Clarence House đánh dấu lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của họ sau hơn 19 tháng. Theo Brown, dù nhiều nguồn tin mô tả đây là một bước tiến khiêm tốn để hòa giải các xung đột vừa qua, nhưng thực tế thì mục tiêu này vẫn cần một chặng đường dài mới được hiện thực hóa. 

Ngoài ra, giới quan sát nhận thấy sự xuất hiện của Hoàng tử Harry tại Anh (bao gồm các sự kiện từ thiện và chuyến đi bất ngờ đến Ukraine vừa qua) đã được đón nhận nồng nhiệt. Điều này lại làm dấy lên sự so sánh với William và khiến người anh trai thêm phần thất vọng. 

Brown cho rằng thành công trong các hoạt động cộng đồng gần đây của Harry có thể đã khiến anh trai mình khó chịu, trước thực tế Hoàng tử William - người vẫn coi em trai là "kẻ phản bội" vì những tiết lộ trước đây trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và trong hồi ký Spare - Kẻ dự bị. Theo đó, có một chi tiết Harry kể lại anh trai đã tấn công mình khi đề cập đến vợ - Meghan Markel.

Vua Charles mệt mỏi vì sự cứng đầu của Hoàng tử William - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry và Vua Charles tại London vào năm 2022

ẢNH: AFP

Trong khi đó, Vua Charles được miêu tả là bị kẹt giữa Hoàng tử Harry và Hoàng tử William. Một mặt, những người trong cuộc nhấn mạnh rằng ông muốn con trai út của mình trở lại hoàng gia (ít nhất là về mặt cá nhân) nhưng mặt khác, các quan chức hoàng gia vẫn kiên quyết rằng Harry không thể giữ bất kỳ vai trò hoàng gia "nửa trong nửa ngoài" nào. 

