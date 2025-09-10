Tiết lộ gây sốc về cuộc hôn nhân giữa Vua Charles và Công nương Diana

Dự kiến ra mắt vào ngày 11.9, The Royal Insider: My Life with The Queen, The King, and Princess Diana sẽ tiết lộ cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Vua Charles và Công nương Diana. Tác phẩm được giới thiệu là chứa đựng một góc nhìn sâu sắc về những tương tác riêng tư của họ, bao gồm cả lời thú nhận gây sốc mà Charles được cho là đã nói với Diana.

Cuốn sách tiết lộ những tình tiết gây sốc này sẽ được phát hành vào ngày 11.9 ẢNH: AMAZON

Điều này mang đến hiểu biết sâu sắc hơn về những dòng chảy cảm xúc ngầm đã định hình nên mối quan hệ của họ, vốn bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ nhưng dần trở nên tồi tệ theo thời gian.

Theo Paul Burrell, lễ đính hôn được công bố vào ngày 3.2.1981 ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn với Diana, người đã bày tỏ sự vui mừng thực sự trước lời cầu hôn của Charles. Như được ghi lại trong cuốn tiểu sử Diana: Her True Story-In Her Own Words của Andrew Morton, bà đã bày tỏ tình cảm sâu sắc mình dành cho chồng nhưng chỉ nhận được một câu trả lời dè dặt: "Sao cũng được".

Trong những hồi tưởng sau này với Morton, Diana nhận thấy tình cảm của Charles rõ ràng là thiếu chân thành, cho thấy dấu hiệu ban đầu về ý định "thực tế" hơn của ông.

Tình cảm này càng được làm sáng tỏ hơn qua lời kể của Burrell, khi ông nhớ lại việc Diana chia sẻ một khoảnh khắc đau buồn trong những cuộc cãi vã căng thẳng của họ.

Bà tâm sự: "Charles nói với tôi: 'Tôi chưa bao giờ yêu em. Tôi chỉ cưới em để có con thôi'", theo Marie Claire. Chi tiết này được lưu giữ trong hồi ký của Burrell đã cho thấy một "động cơ chiến lược" đằng sau cuộc hôn nhân của họ.

Điều này càng phức tạp hơn sau khi con trai thứ hai - Hoàng tử Harry chào đời vào năm 1984. Burrell ghi lại một câu nói khác của Vua Charles: "Ít nhất thì giờ tôi cũng đã có người thừa kế và con riêng, vì vậy tôi có thể quay lại với Camilla".

Vua Charles và Công nương Diana chụp ảnh chung vào tháng 11.1992 trong chuyến thăm Seoul. Đây là chuyến công du chính thức cuối cùng của họ ẢNH: VOUGE

Diana sau đó bày tỏ nỗi đau buồn với quản gia rằng: "Tôi khóc đến khi thiếp đi đêm đó khi biết cuộc hôn nhân của mình đã chấm dứt. Tôi đã cho anh ấy 4 năm tốt đẹp và anh ấy đã ra đi. Và trong suốt thời gian còn lại, tôi phải giữ một vẻ ngoài hoàn hảo trước thế giới ngoài kia". Những lời này nhấn mạnh tác động sâu sắc của tuyên bố này, khi bà tiếp tục duy trì hình ảnh trước công chúng trong lúc phải chịu đựng nỗi đau riêng tư.

Bất chấp sự rõ ràng này, Diana vẫn cảm thấy khó chấp nhận việc cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc. Burrell nhận xét: "Diana chưa bao giờ muốn ly hôn. Bất chấp hoàn cảnh, tôi tin rằng bà thực sự yêu Vua Charles. Đáng tiếc là tình cảm đó đã không được đáp lại".

Họ chính thức tuyên bố ly thân vào ngày 10.12.1992 với tuyên bố của Thủ tướng John Major: "Quyết định này đã được đưa ra một cách hòa bình và cả hai sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ vào việc nuôi dạy con cái". Thủ tục ly hôn được hoàn tất vào ngày 29.8.1996, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm của họ.