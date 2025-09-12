Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles sau 19 tháng xa cách hé lộ điều gì?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
12/09/2025 11:34 GMT+7

Sau 19 tháng gần như 'tránh mặt', Hoàng tử Harry đã có cuộc gặp đầu tiên với Vua Charles khi đang tham gia một loạt các chuyến thăm viếng và hoạt động từ thiện.

Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng sự rạn nứt lâu dài giữa Hoàng tử Harry và vua cha có thể sớm kết thúc. Trước đó, cuộc gặp này được dự đoán sẽ diễn ra khi Công tước xứ Sussex từng chia sẻ mình muốn hòa giải với gia đình vào tháng 5.

Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles sau 19 tháng xa cách hé lộ điều gì? - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry đang ở London trong chuyến thăm Vương quốc Anh kéo dài 4 ngày

ẢNH: REUTERS

Theo CNN, Harry được nhìn thấy lái xe qua cổng Clarence House trên chiếc Range Rover màu đen vào khoảng 5 giờ 20 chiều (giờ Anh) hôm qua và rời đi chỉ chưa đầy một giờ sau đó. Theo các nguồn tin hoàng gia, Vua Charles vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư tại điền trang Balmoral (Scotland) và đã trở về thủ đô Anh vào chiều hôm qua để thực hiện một số nhiệm vụ hoàng gia.

Lần gần nhất Charles và Harry dành thời gian bên nhau là vào tháng 2.2024, thời điểm công tước vội vã trở về Anh sau khi nhà vua bất ngờ nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Harry, người đứng thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng, đã không gặp cha từ đó.

Mặc dù còn quá sớm để nói liệu đã có sự hòa giải hoàn toàn hay chưa, nhưng đã có những tín hiệu trong những tháng gần đây cho thấy khả năng xích lại gần nhau giữa họ. Hồi tháng 7, các trợ lý cấp cao của cả hai bên đã được nhìn thấy gặp nhau tại London - một động thái được hiểu là sự mở lại ban đầu giữa các kênh liên lạc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, Harry và vợ Meghan Markle cáo buộc một thành viên trong gia đình hoàng gia đã bày tỏ lo ngại về màu da của con đầu lòng là Hoàng tử Archie. 

Trong khi đó, ở cuốn hồi ký Spare - Kẻ dự bị gây tranh cãi của Harry, anh đã tiết lộ nhiều sự thật gây sốc, bao gồm cả việc anh trai là Hoàng tử William đã hành hung mình trong một cuộc tranh cãi về Meghan.

Vào tháng 5, Harry đã tiết lộ đôi chút về tình hình gia đình hiện tại và nói: "Một số thành viên trong gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã viết một cuốn sách... Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì nhiều điều. Nhưng tôi rất muốn hòa giải với gia đình mình. Không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa".

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Harry và William đã được nối lại. Cả hai anh em đều bận rộn với hàng loạt sự kiện trong vài ngày qua. 

Theo hãng thông tấn PA Media của Anh, sau khi gặp cha, Công tước xứ Sussex tỏ ra thoải mái khi bước vào một sự kiện khác và trả lời câu hỏi của phóng viên về cha: "Vâng, ông ấy khỏe mạnh, cảm ơn anh".

Tin liên quan

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry?

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry?

Theo Cosmopolitan, nhiều nhà nghiên cứu Hoàng gia Anh cho biết thông qua cuốn sách mới được phát hành của người quản gia thân cận, Vua Charles đang muốn phản pháo những điều Hoàng tử Harry từng 'phơi bày' trong cuốn hồi ký 'Kẻ dự bị - Spare'.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle 'chia tay'?

Tiết lộ thỏa thuận ly hôn trị giá 153 triệu USD giữa Hoàng tử Harry và vợ

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng tử Harry Vua Charles Hoàng tử william Hoàng gia tranh cãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận