Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles sau 19 tháng xa cách hé lộ điều gì?

Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng sự rạn nứt lâu dài giữa Hoàng tử Harry và vua cha có thể sớm kết thúc. Trước đó, cuộc gặp này được dự đoán sẽ diễn ra khi Công tước xứ Sussex từng chia sẻ mình muốn hòa giải với gia đình vào tháng 5.

Hoàng tử Harry đang ở London trong chuyến thăm Vương quốc Anh kéo dài 4 ngày ẢNH: REUTERS

Theo CNN, Harry được nhìn thấy lái xe qua cổng Clarence House trên chiếc Range Rover màu đen vào khoảng 5 giờ 20 chiều (giờ Anh) hôm qua và rời đi chỉ chưa đầy một giờ sau đó. Theo các nguồn tin hoàng gia, Vua Charles vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư tại điền trang Balmoral (Scotland) và đã trở về thủ đô Anh vào chiều hôm qua để thực hiện một số nhiệm vụ hoàng gia.

Lần gần nhất Charles và Harry dành thời gian bên nhau là vào tháng 2.2024, thời điểm công tước vội vã trở về Anh sau khi nhà vua bất ngờ nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Harry, người đứng thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng, đã không gặp cha từ đó.

Mặc dù còn quá sớm để nói liệu đã có sự hòa giải hoàn toàn hay chưa, nhưng đã có những tín hiệu trong những tháng gần đây cho thấy khả năng xích lại gần nhau giữa họ. Hồi tháng 7, các trợ lý cấp cao của cả hai bên đã được nhìn thấy gặp nhau tại London - một động thái được hiểu là sự mở lại ban đầu giữa các kênh liên lạc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, Harry và vợ Meghan Markle cáo buộc một thành viên trong gia đình hoàng gia đã bày tỏ lo ngại về màu da của con đầu lòng là Hoàng tử Archie.

Trong khi đó, ở cuốn hồi ký Spare - Kẻ dự bị gây tranh cãi của Harry, anh đã tiết lộ nhiều sự thật gây sốc, bao gồm cả việc anh trai là Hoàng tử William đã hành hung mình trong một cuộc tranh cãi về Meghan.

Vào tháng 5, Harry đã tiết lộ đôi chút về tình hình gia đình hiện tại và nói: "Một số thành viên trong gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã viết một cuốn sách... Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì nhiều điều. Nhưng tôi rất muốn hòa giải với gia đình mình. Không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa".

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Harry và William đã được nối lại. Cả hai anh em đều bận rộn với hàng loạt sự kiện trong vài ngày qua.

Theo hãng thông tấn PA Media của Anh, sau khi gặp cha, Công tước xứ Sussex tỏ ra thoải mái khi bước vào một sự kiện khác và trả lời câu hỏi của phóng viên về cha: "Vâng, ông ấy khỏe mạnh, cảm ơn anh".