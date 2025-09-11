Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngân Quỳnh: Đàn ông thương mẹ bỏ quên vợ thì dễ tan vỡ gia đình

Thạch Anh
Thạch Anh
11/09/2025 17:57 GMT+7

Trong tập phát sóng mới nhất của '24h nói thật', MC Đại Nghĩa cùng diễn viên Ngân Quỳnh chia sẻ quan điểm về chủ đề ‘Khi người yêu là con trai cưng của mẹ’.

Ngân Quỳnh: Đàn ông thương mẹ bỏ quên vợ thì dễ tan vỡ gia đình - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đảm nhận vai trò khách mời trong chương trình 24h nói thật

Ảnh: NSX

Tại chương trình, Ngân Quỳnh cho biết khi bước vào hôn nhân, cả hai phải hiểu được suy nghĩ và cách sống của nhau. Nữ khách mời cho rằng việc con trai có hiếu với mẹ không phải là điều xấu, nhưng: “Nếu một người đàn ông luôn đặt mẹ lên hàng đầu mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn gái thì tốt nhất nên chia tay”.

Quan điểm của diễn viên Ngân Quỳnh

Nữ diễn viên cho rằng thói quen quá phụ thuộc vào mẹ rất khó thay đổi, bởi đó là “lập trình” hình thành từ nhỏ. “Người mẹ nào cũng muốn con trai lệ thuộc vào mình. Nếu cô gái chấp nhận thì vẫn có thể yêu, nhưng khi kết hôn chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề”, sao nữ nói thêm. Lắng nghe câu chuyện, Đại Nghĩa đồng tình, song đặt thêm vấn đề: “Đến một ngày không còn mẹ bên cạnh nữa thì sao? Giờ có mẹ thì mẹ làm giúp, nhưng khi không còn mẹ, ai sẽ thay thế trong tất cả mọi việc?”.

Tiếp lời, Ngân Quỳnh nhấn mạnh sự cân bằng trong cuộc sống là điều cần thiết. “Đàn ông phải biết yêu thương vợ. Vẫn hiếu thảo với mẹ nhưng phải biết cách xử lý sao cho hài hòa. Thương mẹ nhiều quá mà bỏ quên vợ thì gia đình dễ tan vỡ”.

Ngân Quỳnh: Đàn ông thương mẹ bỏ quên vợ thì dễ tan vỡ gia đình - Ảnh 2.

Đại Nghĩa mong bậc làm cha mẹ để con cái tự lựa chọn, tự trả giá nếu sai lầm

Ảnh: NSX

Theo Ngân Quỳnh, vai trò của người đàn ông là quyết định. Nếu biết khéo léo sắp xếp, vừa làm mẹ yên lòng vừa khiến vợ thấy chồng có hiếu thì gia đình sẽ bền chặt. Nhưng nếu chồng thụ động, người mẹ cần tỉnh táo để nhận ra sự lệ thuộc quá mức của con trai.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ sự kiểm soát, áp đặt là cách bảo vệ con, nhưng thực tế lại vô tình lấy đi sự tự do của con cái. “Con người ai cũng muốn được sống thoải mái, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Đôi khi điều mình cho là tốt, với người khác lại là gánh nặng”, sao phim Về nhà đi con chia sẻ quan điểm.

Kết lại, MC Đại Nghĩa nhắn nhủ các bậc cha mẹ: “Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Hãy để con cái tự lựa chọn và cả tự trả giá nếu sai lầm. Khi giữ được một khoảng cách vừa đủ, chúng ta vẫn duy trì được sự thân tình, chữ hiếu của con với mẹ, và chữ tình của chồng với vợ”.

