Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
29/08/2025 13:02 GMT+7

Theo Cosmopolitan, nhiều nhà nghiên cứu Hoàng gia Anh cho biết thông qua cuốn sách mới được phát hành của người quản gia thân cận, Vua Charles đang muốn phản pháo những điều Hoàng tử Harry từng 'phơi bày' trong cuốn hồi ký 'Kẻ dự bị - Spare'.

Tuần qua, Grant Harrold - người đã dành 7 năm ở Highgrove và có mặt vào các thời điểm quan trọng của Vua Charles, các hoàng tử William và Harry - đã phát hành cuốn hồi ký mang tên The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service. 

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry? - Ảnh 1.

Cuốn sách vừa phát hành của Harrold hé lộ nhiều khía cạnh về gia đình Hoàng gia Anh

ẢNH: AMAZON

Như những tác phẩm hồi ký khác, cuốn sách tiết lộ rất nhiều sự việc lần đầu được "bật mí" về gia đình hoàng gia.

Harrold chia sẻ mình rất thích phục vụ Vua Charles, người ông cho là "hiền từ, rất điềm tĩnh. Ông ấy làm việc chăm chỉ và không thể chịu đựng những kẻ ngốc. Ông hòa đồng với mọi người và tuy đôi khi bị coi là lạc lõng, nhưng thực ra không phải vậy". Trái với suy đoán đây là vị vua cáu kỉnh, Harrold nói rằng trong 7 năm phục vụ Vua Charles "chưa một lần to tiếng".

Điều được chú ý bậc nhất về cuốn sách này là những chia sẻ về các thành viên hoàng gia. Theo đó, khi Harrold mới đến, Vua Charles và Vương hậu Camilla vẫn đang sống ly thân. Ông cho biết mặc thế nhưng Vương hậu Camilla thường đến Highgrove mà "không có sự bảo vệ của cảnh sát hay bất cứ ai".

Tuy vậy, Vua Charles rất quan tâm đến bà. Harrold cho biết: "Vua Charles thường nhờ tôi mang thứ gì đó đến cho bà ấy. Một lần nọ bà mở cửa sổ lầu trên và hỏi ai đó. Khi tôi trả lời, bà đã mời tôi uống trà lúc 9 giờ 45 tối".

Một điểm cũng được mọi người chú ý là về ngày công bố lễ đính hôn của Vua Charles và Vương hậu Camilla. Ông kể: "Cuối buổi lễ, 2 người bắt chuyến bay thẳng đến Birkhall (tại điền trang Balmoral). Tất cả chúng tôi đều ra ngoài, vẫy tay chào họ và cười phá lên khi thấy William và Harry trang trí xe với dòng chữ 'Vừa mới cưới'. Khi họ lái xe qua các cổng vòm trong tiếng reo hò, các chàng trai ấy đã chạy theo sau chiếc xe".

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry? - Ảnh 2.

Gia đình hoàng gia trong lễ cưới của Vua Charles và Nữ vương Camilla

ẢNH: TATLER

Độc giả nhanh chóng nhận ra sự mâu thuẫn giữa ký ức này với lời kể trong sách Spare của Hoàng tử Harry. Cụ thể, Harry tiết lộ mình đã cầu xin cha đừng cưới Camilla: "Chúng con ủng hộ cha, luôn là như thế. Cũng tương tự với Camilla. Nhưng xin cha đừng cưới bà ấy. Hãy ở bên nhau, cha ạ". Về phía mình, Vua Charles không trả lời ngay lập tức nhưng Camilla đã có những hành động riêng.

Harry gọi đó là những "cuộc gặp thượng đỉnh riêng tư" và cả hai "bắt đầu chơi trò cò cưa dài hạn". Anh cũng gọi đây là "một chiến dịch nhằm vào hôn nhân và cuối cùng là chiếc vương miện (với sự chấp thuận của cha, chúng tôi cho là vậy)".

Harrold khẳng định những hồi ức của mình về các mối quan hệ hoàng gia mà bản thân được chứng kiến rất khác so với những mối quan hệ được mô tả trong hồi ký của Harry. Ông viết: "Tôi đảm bảo là 4 người họ rất hợp nhau. Và đó là lý do tại sao tôi không hiểu Harry lại viết như thế. Bởi vì tôi đã thấy họ ăn tối, uống rượu và đi dự tiệc cùng nhau".

Theo như Harrold nhớ lại, "không hề có sự thù địch" nào được thể hiện. Mối quan hệ mà ông quan sát được giữa Charles và các con trai cũng không phản ánh mối quan hệ mà Harry đã khắc họa: "Nhà vua thường làm những điều khiến họ cười khúc khích".

Một nguồn tin từ cung điện cho biết: "Cuốn sách của Harold là một lời phản công trực tiếp nhắm vào Harry. Về cơ bản, cuốn sách nói rằng: Đừng tin Harry, hãy tin tôi này!". Một người khác cũng nói: "Bản thân anh ấy (Harry) hiểu được điều này. Đức vua đang thông qua những người hầu cận trung thành để thay đổi phản ứng của dư luận với cách kể một chiều của Harry". 

Tin liên quan

Vua Charles tiết lộ về căn bệnh ung thư đang mắc phải

Vua Charles tiết lộ về căn bệnh ung thư đang mắc phải

Vua Charles đưa ra bình luận hiếm hoi về sức khỏe của mình trong khi vẫn đang tiếp tục điều trị bệnh ung thư.

Vua Charles đã sẵn sàng trao lại ngai vàng

Hoàng tử Harry làm lành với Vua Charles và Thân vương William

Khám phá thêm chủ đề

Vua Charles Hoàng tử Harry Nữ vương Camilla Grant Harrold Hoàng gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận