Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry?

Tuần qua, Grant Harrold - người đã dành 7 năm ở Highgrove và có mặt vào các thời điểm quan trọng của Vua Charles, các hoàng tử William và Harry - đã phát hành cuốn hồi ký mang tên The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service.

Cuốn sách vừa phát hành của Harrold hé lộ nhiều khía cạnh về gia đình Hoàng gia Anh ẢNH: AMAZON

Như những tác phẩm hồi ký khác, cuốn sách tiết lộ rất nhiều sự việc lần đầu được "bật mí" về gia đình hoàng gia.

Harrold chia sẻ mình rất thích phục vụ Vua Charles, người ông cho là "hiền từ, rất điềm tĩnh. Ông ấy làm việc chăm chỉ và không thể chịu đựng những kẻ ngốc. Ông hòa đồng với mọi người và tuy đôi khi bị coi là lạc lõng, nhưng thực ra không phải vậy". Trái với suy đoán đây là vị vua cáu kỉnh, Harrold nói rằng trong 7 năm phục vụ Vua Charles "chưa một lần to tiếng".

Điều được chú ý bậc nhất về cuốn sách này là những chia sẻ về các thành viên hoàng gia. Theo đó, khi Harrold mới đến, Vua Charles và Vương hậu Camilla vẫn đang sống ly thân. Ông cho biết mặc thế nhưng Vương hậu Camilla thường đến Highgrove mà "không có sự bảo vệ của cảnh sát hay bất cứ ai".

Tuy vậy, Vua Charles rất quan tâm đến bà. Harrold cho biết: "Vua Charles thường nhờ tôi mang thứ gì đó đến cho bà ấy. Một lần nọ bà mở cửa sổ lầu trên và hỏi ai đó. Khi tôi trả lời, bà đã mời tôi uống trà lúc 9 giờ 45 tối".

Một điểm cũng được mọi người chú ý là về ngày công bố lễ đính hôn của Vua Charles và Vương hậu Camilla. Ông kể: "Cuối buổi lễ, 2 người bắt chuyến bay thẳng đến Birkhall (tại điền trang Balmoral). Tất cả chúng tôi đều ra ngoài, vẫy tay chào họ và cười phá lên khi thấy William và Harry trang trí xe với dòng chữ 'Vừa mới cưới'. Khi họ lái xe qua các cổng vòm trong tiếng reo hò, các chàng trai ấy đã chạy theo sau chiếc xe".

Gia đình hoàng gia trong lễ cưới của Vua Charles và Nữ vương Camilla ẢNH: TATLER

Độc giả nhanh chóng nhận ra sự mâu thuẫn giữa ký ức này với lời kể trong sách Spare của Hoàng tử Harry. Cụ thể, Harry tiết lộ mình đã cầu xin cha đừng cưới Camilla: "Chúng con ủng hộ cha, luôn là như thế. Cũng tương tự với Camilla. Nhưng xin cha đừng cưới bà ấy. Hãy ở bên nhau, cha ạ". Về phía mình, Vua Charles không trả lời ngay lập tức nhưng Camilla đã có những hành động riêng.

Harry gọi đó là những "cuộc gặp thượng đỉnh riêng tư" và cả hai "bắt đầu chơi trò cò cưa dài hạn". Anh cũng gọi đây là "một chiến dịch nhằm vào hôn nhân và cuối cùng là chiếc vương miện (với sự chấp thuận của cha, chúng tôi cho là vậy)".

Harrold khẳng định những hồi ức của mình về các mối quan hệ hoàng gia mà bản thân được chứng kiến rất khác so với những mối quan hệ được mô tả trong hồi ký của Harry. Ông viết: "Tôi đảm bảo là 4 người họ rất hợp nhau. Và đó là lý do tại sao tôi không hiểu Harry lại viết như thế. Bởi vì tôi đã thấy họ ăn tối, uống rượu và đi dự tiệc cùng nhau".

Theo như Harrold nhớ lại, "không hề có sự thù địch" nào được thể hiện. Mối quan hệ mà ông quan sát được giữa Charles và các con trai cũng không phản ánh mối quan hệ mà Harry đã khắc họa: "Nhà vua thường làm những điều khiến họ cười khúc khích".

Một nguồn tin từ cung điện cho biết: "Cuốn sách của Harold là một lời phản công trực tiếp nhắm vào Harry. Về cơ bản, cuốn sách nói rằng: Đừng tin Harry, hãy tin tôi này!". Một người khác cũng nói: "Bản thân anh ấy (Harry) hiểu được điều này. Đức vua đang thông qua những người hầu cận trung thành để thay đổi phản ứng của dư luận với cách kể một chiều của Harry".