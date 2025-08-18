Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hoàng tử Harry và Meghan Markle 'chia tay'?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
18/08/2025 10:59 GMT+7

Hoàng tử Harry và Meghan Markle gần đây khiến người hâm mộ bất ngờ với thông báo quan trọng về cuộc sống tương lai của họ.

Theo phân tích của các chuyên gia hoàng gia, từ những hoạt động gần đây, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang dần "chia tách" trong việc thực hiện các dự án chung, từ đó mở ra một "kỷ nguyên mới" tập trung vào từng cá nhân. 

Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ theo đuổi các dự án và đam mê riêng nhưng vẫn hỗ trợ lẫn nhau về mặt cá nhân. Quyết định mới này sẽ cho phép cặp đôi phát triển trong lĩnh vực của mình mà không bị ràng buộc như một cặp đôi.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle 'chia tay'? - Ảnh 1.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đang có những bước tiến mới trong mối quan hệ

ẢNH: AFP

Trong đó Meghan dường như sẽ trở lại cuộc sống trước hôn nhân khi tập trung vào việc tái thiết thương hiệu, dấn thân vào Hollywood và sản xuất truyền thông. Về phía Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex vẫn đang tận tâm với các hoạt động từ thiện của mình.

Tuy nhiên, bất chấp "sự chia tay trong sự nghiệp" này, Meghan và Harry vẫn sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại Quỹ Archewell và hỗ trợ các dự án của nhau với tư cách vợ chồng.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau thỏa thuận mới với nền tảng Netflix, khi Meghan sẽ tiếp tục cầm trịch mùa 2 của chương trình With Love, Meghan Lifestyle. Cùng chương trình này, cô tiết lộ cũng sẽ ra mắt thương hiệu As Ever hợp tác với "ông lớn streaming".

Phía công tước cho biết mối quan hệ của họ vẫn bền chặt, dựa trên sự tôn trọng và tình yêu thương. Họ nhấn mạnh cam kết cùng nhau nuôi dạy con cái và duy trì cuộc sống đầy ắp thương yêu cho hai người con: Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Cựu phóng viên Jennie Bond cho biết việc Meghan "ít đề cập đến Harry" trong thông báo trên là điều đáng chú ý và nói thêm: "Nó cho thấy đây là dự án của riêng Meghan". Bà tiết lộ: "Tôi nghĩ điều này nhấn mạnh rằng cặp đôi đã quyết định 'phân chia', rằng Meghan thực sự là người nổi tiếng trên truyền hình, còn Harry thoải mái hơn khi tiếp tục công việc từ thiện của mình. Và tôi nghĩ đó là sự cân bằng phù hợp cho họ".

Tuy vậy, cặp đôi vẫn sẽ làm việc cùng nhau trong những dự án đã lên lịch trước đó. Một trong số đó là phim tài liệu ngắn Masaka Kids, A Rhythm Within xoáy sâu vào cuộc khủng hoảng HIV/AIDS vẫn còn âm ỉ tại một trại trẻ mồ côi ở Masaka (Uganda).

Về phía Meghan, việc thông báo tập phim đặc biệt của With Love, Meghan mang tên Holiday Celebration ra mắt vào tháng 12 tới tiếp tục cho thấy hướng đi của cô như một người nổi tiếng có phong cách sống vượt trội. 

