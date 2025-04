Netflix thử nghiệm tính năng tìm kiếm AI dựa trên cảm xúc

Theo TechSpot, Netflix đang triển khai thử nghiệm một tính năng tìm kiếm mới ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI, cho phép người dùng tìm kiếm phim và chương trình truyền hình dựa trên cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý của họ. Tính năng này trước mắt chỉ được thử nghiệm giới hạn trên nền tảng iOS tại Mỹ trong vài tuần tới, sau khi đã có giai đoạn thử nghiệm ban đầu tại Úc và New Zealand.

Công cụ tìm kiếm mới không chỉ dừng lại ở việc nhập tên phim, diễn viên hoặc thể loại, mà còn hỗ trợ người dùng sử dụng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm nội dung phù hợp với tâm trạng. Ví dụ, khi người dùng nhập từ khóa "vui vẻ", hệ thống có thể đề xuất các bộ phim hài hoặc truyền cảm hứng, ngược lại, từ khóa "buồn" có thể đưa ra các bộ phim tâm lý sâu sắc hoặc bi kịch.

Netflix thử nghiệm công nghệ AI để người dùng tìm kiếm phim dựa trên cảm xúc, giới hạn trên iOS và chưa có kế hoạch mở rộng sang các nền tảng khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WATCHERGURU

Tính năng này hoạt động nhờ hệ thống AI tạo sinh (generative AI) của OpenAI, vốn được tích hợp trong các sản phẩm nổi bật như ChatGPT. Việc tích hợp AI của OpenAI vào công cụ tìm kiếm được kỳ vọng sẽ giúp Netflix hiểu rõ hơn mong muốn của người dùng thông qua cách họ biểu đạt tự nhiên. Điều này mở ra khả năng tương tác phong phú hơn với nền tảng, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc đề xuất nội dung cá nhân hóa.

Một ví dụ được đưa ra là khi người dùng nhập câu "Tôi đang buồn, giới thiệu một bộ phim phù hợp với tâm trạng này", hệ thống có thể gợi ý những tựa phim như Lost in Translation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Her hay Anomalisa - các tác phẩm nổi bật về sự cô đơn và nội tâm. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng cảm xúc khi người dùng tiếp cận những nội dung quá nặng nề.

Đại diện của Netflix, bà MoMo Zhou cho biết công ty đang trong giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm và mong muốn thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện sản phẩm. Hiện tại, chưa có kế hoạch triển khai tính năng này trên nền tảng khác ngoài iOS.

Netflix từ lâu đã sử dụng AI để phân tích hành vi người dùng và đưa ra đề xuất nội dung phù hợp, nhưng đây là lần đầu tiên nền tảng tích hợp một công nghệ AI tạo sinh mạnh mẽ như của OpenAI vào chức năng tìm kiếm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các sản phẩm của OpenAI như ChatGPT đang thu hút gần 1 tỉ người dùng toàn cầu, theo công bố gần đây của CEO Sam Altman.