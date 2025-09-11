Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Kỳ vọng chuyển đổi số trong điều trị ung thư

Phát Tiến
Phát Tiến
11/09/2025 07:31 GMT+7

Một nghiên cứu mới do Siemens Healthineers ủy quyền thực hiện cho thấy nhận thức của công chúng về việc điều trị ung thư tại VN còn nhiều hạn chế: từ khâu tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc sau điều trị.

Cụ thể, theo khảo sát "Bridging the Gaps: Public Perceptions of the Cancer Care Continuum in Southeast Asia" được YouGov tiến hành với hơn 6.000 người tham dự tại 6 quốc gia Đông Nam Á, phần lớn người dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát hiện ung thư sớm.

Kỳ vọng chuyển đổi số trong điều trị ung thư - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ vào chữa trị ung thư ngày càng quan trọng

Ảnh: TL

Tuy nhiên, trong khi phần lớn (84%) tin rằng phát hiện ung thư sớm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị, nhưng chỉ 34% số người tham gia khảo sát tại VN từng được khám sàng lọc ung thư. Trong số 34% này, chỉ 13% đã thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cụ thể. Khi được hỏi lý do không tầm soát, hơn một phần ba (35%) cho biết họ "cảm thấy không cần thiết" - đây cũng là tâm lý chung ở các quốc gia khác trong khu vực. Những lý do khác bao gồm chi phí tầm soát quá đắt (22%) và sợ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư (22%).

Đặc biệt, so với các nước khác trong khu vực, người VN tham gia khảo sát thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại. Có tới 54% người được hỏi kỳ vọng vào việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), xét nghiệm di truyền và theo dõi thời gian thực vào quy trình chăm sóc sức khỏe. Đây là tỷ lệ cao thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Philippines (58%).

Bên cạnh những thách thức, khảo sát cũng chỉ ra nhiều điểm tích cực đáng chú ý. Gần một nửa số người được hỏi (44%) cho biết họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn nếu các dịch vụ chăm sóc ung thư được cung cấp theo mô hình "one-stop" 3 (Tạm dịch: "Trung tâm điều trị chuyên sâu").

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự cởi mở với việc ứng dụng AI (37%) và xem đây là hướng đi đầy tiềm năng (46%). Quan trọng hơn, người dân muốn các công cụ kỹ thuật số đóng vai trò hỗ trợ - chứ không thay thế - các chuyên gia y tế (49%).

ung thư chuyển đổi số Chẩn đoán tầm soát
