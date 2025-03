Oprah Winfrey bị 'réo tên' trong một vụ án hiếp dâm

Theo Page Six, Oprah Winfrey đã bị Drew Dixon - một trong những nạn nhân của Russell Simmons yêu cầu triệu tập để cung cấp tài liệu trong vụ kiện đang diễn ra của cô đối với nam ca sĩ nhạc rap 68 tuổi.

Cụ thể, Drew Dixon kiện Russell Simmons vì những phát ngôn của ông trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, trong đó ông cho rằng những cáo buộc hiếp dâm mà cô đưa ra là không đáng tin. Ông cũng đề cập đến việc Oprah Winfrey đã rút khỏi vai trò điều hành sản xuất bộ phim tài liệu năm 2020 có nội dung liên quan đến vụ việc này.

Drew Dixon, cựu giám đốc A&R của hãng đĩa Def Jam - người cáo buộc rapper Russell Simmons hiếp dâm cô vào năm 1995 khi mới 24 tuổi ẢNH: INSTAGRAM DEARDREWDIXON

Trong buổi phỏng vấn, Russell Simmons khẳng định Oprah Winfrey đã rút khỏi dự án vì phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời kể của Drew Dixon và một số phụ nữ khác, thậm chí còn cho biết "nữ hoàng truyền hình" đang nắm giữ các bản ghi âm có nội dung "mâu thuẫn" này.

Hiện tại, phía luật sư của Drew Dixon đã chính thức yêu cầu Oprah Winfrey phải cung cấp toàn bộ tài liệu, bản ghi âm và các chứng cứ hữu hình khác (như lời kể của Russell Simmons). Bên cạnh đó, bà cũng được triệu tập để tham dự phiên lấy lời khai trước xét xử, có thể được ghi hình lại.

Trong văn bản triệu tập có đoạn viết: "Yêu cầu Oprah Winfrey cung cấp toàn bộ sách, hồ sơ, dữ liệu, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ, văn bản và tất cả các tài liệu hữu hình khác trước ngày 18.3 tại văn phòng luật Boies Schiller Flexner LLP, New York, hoặc gửi cho luật sư đại diện".

Page Six đưa tin, hiện vẫn chưa rõ Oprah Winfrey có tuân thủ theo lệnh triệu tập đúng hạn, hoặc nhóm pháp lý của bà có hành động phản đối lệnh này hay không ẢNH: REUTERS

Vụ việc bắt nguồn khi Drew Dixon cáo buộc Russell Simmons đã hiếp dâm cô vào năm 1995 tại căn hộ của ông ở Manhattan. Theo lời kể, Russell Simmons mời cô về nhà nghe một bản demo, sau đó dụ cô vào phòng ngủ rồi tấn công tình dục trong lúc cô không đề phòng.

Drew Dixon bật khóc và nhớ lại: "Tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi tỉnh lại trong bồn tắm, không một mảnh vải. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một thứ rác rưởi".

Năm 2017, được truyền cảm hứng từ phong trào #MeToo, Drew Dixon quyết định công khai câu chuyện của mình qua một bài phỏng vấn trên The New York Times.

Phía Russell Simmons phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng mình chỉ có "các mối quan hệ tình dục trên tinh thần tự nguyện" ẢNH: REUTERS

Sau đó, câu chuyện của Drew Dixon trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu On The Record (2020), do HBO phát hành.

Ban đầu, Oprah Winfrey là nhà sản xuất điều hành, nhưng bà đã rút khỏi dự án, dẫn đến nhiều tranh cãi, khi đó Russell Simmons cho rằng Oprah Winfrey rút lui vì cảm thấy câu chuyện của các nạn nhân không đáng tin.

Tuy nhiên Oprah Winfrey đã phủ nhận điều này và khẳng định: "Tôi không rút khỏi bộ phim vì Russell Simmons. Đây không phải là chiến thắng dành cho ông ấy. Tôi không thể bị bịt miệng bởi Russell Simmons - sau tất cả những gì tôi đã trải qua".

Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ với các phụ nữ đã lên tiếng, đồng thời nói rằng sự khác biệt về định hướng sáng tạo với nhóm làm phim là lý do chính khiến bà đưa ra quyết định khó khăn này.