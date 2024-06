Oprah Winfrey và những ngôi sao đình đám khổ sở vì bệnh tật

Thông tin nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey vắng mặt trong một chương trình truyền hình vì lý do sức khỏe khiến công chúng một lần nữa chú ý đến tình trạng bệnh tật đáng lo ngại của những ngôi sao đình đám như Celine Dion, Bruce Willis, Adele. Những nghệ sĩ này đang phải chiến đấu với những căn bệnh dễ tái phát hoặc khó cải thiện.

Oprah Winfrey 70 tuổi cấp cứu vì bệnh dạ dày

Oprah Winfrey không đủ sức khỏe để tham gia chương trình đã lên kế hoạch Instagram NV

Vào đầu tuần này, người hâm mộ lo lắng khi Oprah Winfrey không xuất hiện trong show truyền hình CBS Mornings. Một người bạn và là MC của chương trình lên tiếng giải thích rằng "bà hoàng truyền thông" 70 tuổi gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bà bị nhiễm vi rút dạ dày, bị mất nước quá nhiều nên phải đến phòng cấp cứu để truyền tĩnh mạch. Hiện tại bà cảm thấy khá hơn và dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.



Mới đây, Oprah Winfrey lên tiếng xin lỗi vì góp phần vào nền văn hóa ăn kiêng độc hại trong chương trình truyền hình mới An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution. Không chỉ là người dẫn chương trình giàu nhất thế giới, bà còn nổi tiếng với "cuộc chiến" giảm cân dai dẳng. Chủ nhân Oprah Winfrey Show còn tham gia vào nền văn hóa ăn kiêng trong suốt 25 năm thông qua vô số talkshow, chương trình truyền hình, các buổi phỏng vấn và các nền tảng chia sẻ trực tuyến.

Celine Dion mắc bệnh lạ, mong được trở lại sân khấu

Celine Dion không thể biểu diễn trực tiếp kể từ tháng 3.2020 nhưng gần đây mới cởi mở chia sẻ về căn bệnh hiếm mà mình mắc phải. Giọng ca huyền thoại 56 tuổi cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng.

Celine Dion mong muốn được trở lại sân khấu Instagram NV

Ngôi sao My Heart Will Go On nói các dấu hiệu về sức khỏe đã xuất hiện từ khi cô tham gia chương trình Take Chances World Tour năm 2008. Celine Dion bị co thắt giọng nói và căng cứng cơ thể một cách kỳ lạ. Khi hát, cô cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ mình và nhiều lần bị gãy xương sườn. Để vượt qua những cơn đau và tiếp tục biểu diễn, cô đã làm những điều "điên rồ", bao gồm cả việc dùng thuốc an thần liều cao bất chấp rủi ro.

Sau hơn 10 năm không có câu trả lời, cuối cùng các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán. Celine Dion mắc hội chứng người cứng. Đây là chứng rối loạn hiếm gặp về chức năng vận động, đặc trưng bởi tình trạng cứng cơ dọc trục và các cơn co thắt cơ. Điều này khiến các cơn đau chồng lên nhau và thường xảy ra do các kích thích giật mình hoặc cảm xúc. Sự vất vả gian nan trên con đường hồi phục sức khỏe của danh ca cũng vất vả không kém việc phải rời xa sự nghiệp âm nhạc và các buổi biểu diễn.

Celine Dion chưa thể xác định thời gian hay thông tin chi tiết ở hiện tại nhưng hứa với người hâm mộ rằng cô sẽ trở lại sân khấu. Cô nói: "Tôi sẽ quay lại sân khấu ngay cả khi tôi phải bò hay phải dùng tay để nói chuyện. Tôi cần và muốn làm như vậy, tôi nhớ cảm giác đó".

Tài tử Bruce Willis vật lộn với chứng mất trí nhớ

Sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ vùng trán vào năm 2022, Bruce Willis ngừng diễn xuất và tập trung vào vấn đề sức khỏe. Căn bệnh mà ông mắc phải là một chứng rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến cả nhận thức và hành vi. Gia đình và cả người vợ cũ là diễn viên Demi Moore đều dành cho biểu tượng phim Die Hard sự chăm sóc, hỗ trợ và động viên chân thành.

Bruce Willis và vợ Emma Heming Willis Instagram NV

Bruce Willis được biết đến nhiều nhất qua vai cảnh sát New York John McClane có tính cách cứng rắn, truy đuổi kẻ xấu qua 5 phần phim Die Hard ra rạp từ năm 1988 - 2013. Ngoài ra ông còn có những vai diễn đáng nhớ trong Pulp Fiction, 12 Monkeys, The Fifth Element, The Sixth Sense, Armageddon…



Nam diễn viên 69 tuổi trải qua hai cuộc hôn nhân và có 5 con gái, gồm Rumer, Scout và Tallulah Willis (36, 33 và 30 tuổi) với ngôi sao Demi Moore, Evelyn và Mabel (10 và 12 tuổi) với Emma Heming.

Dù đau buồn nhưng vợ của Bruce Willis vẫn sát cánh bên chồng. Mới đây cô yêu cầu các tay săn ảnh "giữ khoảng cách" với tài tử nổi tiếng. Nhiều thành viên trong gia đình của Bruce lên tiếng về việc chăm sóc và nâng cao nhận thức của công chúng về tình trạng liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Tallulah Willis, con gái của Bruce nói rằng không nhất thiết phải thể hiện sự đau buồn hay mất mát mà chính lòng tốt, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn sẽ giúp ích trong những khoảnh khắc này.

Adele nhiều lần phải hủy show vì bệnh tật

Đầu tháng 2 năm nay, "họa mi nước Anh" thông báo hủy bỏ các buổi biểu diễn định kỳ Weekends with Adele vì lý do sức khỏe. Ca sĩ 36 tuổi cho biết chuyến lưu diễn dài ngày đã gây ảnh hưởng đến giọng hát nên cô phải tạm dừng các buổi biểu diễn trong tháng 3.

Adele trong buổi biểu diễn Weekends with Adele thứ 44

Instagram NV

Adele được xem là một trong những ca sĩ xuất sắc nhất thời đại. Cô nổi tiếng trên toàn thế giới với những bản hit đình đám như Someone Like You, Hello... Chuỗi sự kiện cuối tuần được tổ chức từ tháng 11.2022 có ý nghĩa rất lớn với giọng ca khi giúp cô vượt qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần.



Weekends with Adele sẽ có tổng cộng 100 buổi biểu diễn. Chương trình sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình nhờ giọng hát xuất sắc của "họa mi nước Anh", lối nói đùa hóm hỉnh và cách cô tương tác thân mật với khán giả.

Theo Hello, Adele gặp hàng loạt các vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây, bao gồm căn bệnh đau thần kinh tọa và chứng đau lưng trầm trọng. Nữ ca sĩ bị đau rất nặng ở chân trái và bị mòn ở một đĩa đệm cột sống. Khi bệnh đau thần kinh tọa tái phát, Adele thường phải đi lạch bạch. "Tôi đã bị đau lưng trong một nửa cuộc đời. Nó thường bùng phát vì căng thẳng hoặc do sai tư thế", cô nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ngoài ra, giọng hát của Adele cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do can thiệp y tế vi phẫu dây thanh quản vào năm 2011. Tổn thương này khiến cô phải hủy 2 đêm diễn và loại bỏ bài hát có tông giọng cao với nhiều nốt treo All I Ask ra khỏi danh sách ca khúc trình diễn.