Hoàng tử Harry: 'Lương tâm tôi trong sáng khi phơi bày bê bối gia đình'

Hoàng tử Harry cho biết "lương tâm tôi trong sáng" và thấy không hối hận khi quyết định chấp bút hồi ký Spare - Kẻ dự bị bởi xem đây như nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với gia đình và công chúng Anh.

Hoàng tử Harry và Vua Charles tại London vào năm 2022 ẢNH: AFP

Từ khi ra mắt, cuốn sách gây bất ngờ khi tiết lộ những chi tiết mới về mối bất hòa nội bộ gay gắt trong hoàng gia, bao gồm cả cáo buộc anh trai - Hoàng tử William - đã tấn công mình.

Công tước xứ Sussex nói thêm: "Tôi không nghĩ mình đang phơi bày chuyện riêng tư ra trước công chúng. Điều đó thật khó khăn nhưng tôi đã làm theo cách tốt nhất có thể. Lương tâm tôi trong sạch. Vấn đề ở đây không phải trả thù mà là trách nhiệm. Ta không thể có sự hòa giải trước khi có được sự thật".

Sau chuyến thăm kéo dài 50 phút với Vua Charles, mới đây Harry đã đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine cùng với một nhóm nhỏ từ Quỹ Invictus Games do mình đại diện theo lời mời của chính phủ nước này.

Tính đến nay, mối quan hệ giữa Hoàng tử Harry và phía hoàng gia vẫn chưa có nhiều cải thiện sau khi Harry và vợ Meghan Markle từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, chuyển đến California sinh sống và thực hiện các dự án truyền thông và công tác từ thiện.

Chi tiết về cuộc gặp đặc biệt với vua cha vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Harry cho biết mình muốn gặp cha nhiều hơn và thường xuyên hơn. Harry nói thêm chuyến đi đến Vương quốc Anh khiến bản thân muốn dành thêm nhiều thời gian hơn ở đó, và thậm chí một ngày nào đó sẽ đưa các con mình đi cùng, bất chấp những tranh chấp chưa được giải quyết về các biện pháp an ninh.

Theo một cuộc thăm dò gần đây, chỉ có 33% người Anh có quan điểm tích cực về Harry, khiến vị hoàng tử trở thành một trong những thành viên hoàng gia nổi tiếng ít được yêu thích nhất và chỉ xếp trên vợ anh (21%), Hoàng tử Andrew (9%).

Sau khi Harry từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia, quyền bảo vệ mình tại Vương quốc Anh đã bị hạ cấp từ toàn thời gian xuống từng trường hợp cụ thể. Công tước xứ Sussex đã thua kiện trong phiê n tòa kháng cáo để lật ngược quyết định đó trong năm nay.

Vào tháng 5, Harry nói với một kênh truyền thông rằng cha mình sẽ không nói chuyện "vì vấn đề an ninh này ", nhưng vị hoàng tử cho biết bản thân rất muốn hòa giải với cha cũng như gia đình, và "không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu với mọi người".

Trong khi đó mối quan hệ với anh trai - Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng, dường như vẫn chưa được cải thiện. Hai người đã không gặp nhau kể từ tháng 2.2024.