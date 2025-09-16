Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hoàng tử Harry: 'Lương tâm tôi trong sáng khi phơi bày bê bối gia đình'

Tuấn Duy
Tuấn Duy
16/09/2025 11:28 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất sau 19 tháng Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles, Công tước xứ Sussex đã chia sẻ cuốn hồi ký mà mình viết ra 'không phải để trả thù'.

Hoàng tử Harry cho biết "lương tâm tôi trong sáng" và thấy không hối hận khi quyết định chấp bút hồi ký Spare - Kẻ dự bị  bởi xem đây như nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với gia đình và công chúng Anh. 

Hoàng tử Harry: 'Lương tâm tôi trong sáng khi phơi bày bê bối gia đình' - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry và Vua Charles tại London vào năm 2022

ẢNH: AFP

Từ khi ra mắt, cuốn sách gây bất ngờ khi tiết lộ những chi tiết mới về mối bất hòa nội bộ gay gắt trong hoàng gia, bao gồm cả cáo buộc anh trai - Hoàng tử William - đã tấn công mình. 

Công tước xứ Sussex nói thêm: "Tôi không nghĩ mình đang phơi bày chuyện riêng tư ra trước công chúng. Điều đó thật khó khăn nhưng tôi đã làm theo cách tốt nhất có thể. Lương tâm tôi trong sạch. Vấn đề ở đây không phải trả thù mà là trách nhiệm. Ta không thể có sự hòa giải trước khi có được sự thật".

Sau chuyến thăm kéo dài 50 phút với Vua Charles, mới đây Harry đã đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine cùng với một nhóm nhỏ từ Quỹ Invictus Games do mình đại diện theo lời mời của chính phủ nước này.

Tính đến nay, mối quan hệ giữa Hoàng tử Harry và phía hoàng gia vẫn chưa có nhiều cải thiện sau khi Harry và vợ Meghan Markle từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, chuyển đến California sinh sống và thực hiện các dự án truyền thông và công tác từ thiện.

Chi tiết về cuộc gặp đặc biệt với vua cha vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Harry cho biết mình muốn gặp cha nhiều hơn và thường xuyên hơn. Harry nói thêm chuyến đi đến Vương quốc Anh khiến bản thân muốn dành thêm nhiều thời gian hơn ở đó, và thậm chí một ngày nào đó sẽ đưa các con mình đi cùng, bất chấp những tranh chấp chưa được giải quyết về các biện pháp an ninh.

Theo một cuộc thăm dò gần đây, chỉ có 33% người Anh có quan điểm tích cực về Harry, khiến vị hoàng tử trở thành một trong những thành viên hoàng gia nổi tiếng ít được yêu thích nhất và chỉ xếp trên vợ anh (21%), Hoàng tử Andrew (9%).

Sau khi Harry từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia, quyền bảo vệ mình tại Vương quốc Anh đã bị hạ cấp từ toàn thời gian xuống từng trường hợp cụ thể. Công tước xứ Sussex đã thua kiện trong phiên tòa kháng cáo để lật ngược quyết định đó trong năm nay.

Vào tháng 5, Harry nói với một kênh truyền thông rằng cha mình sẽ không nói chuyện "vì vấn đề an ninh này", nhưng vị hoàng tử cho biết bản thân rất muốn hòa giải với cha cũng như gia đình, và "không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu với mọi người".

Trong khi đó mối quan hệ với anh trai - Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng, dường như vẫn chưa được cải thiện. Hai người đã không gặp nhau kể từ tháng 2.2024.

Tin liên quan

Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles sau 19 tháng xa cách hé lộ điều gì?

Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles sau 19 tháng xa cách hé lộ điều gì?

Sau 19 tháng gần như 'tránh mặt', Hoàng tử Harry đã có cuộc gặp đầu tiên với Vua Charles khi đang tham gia một loạt các chuyến thăm viếng và hoạt động từ thiện.

Tiết lộ gây sốc về cuộc hôn nhân giữa Vua Charles và Công nương Diana

Vua Charles phản pháo những 'cáo buộc' của Hoàng tử Harry?

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng tử Harry Vua Charles Hồi ký Kẻ dự bị Hoàng gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận