Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thông tin mới nhất về bệnh ung thư của Công nương Kate

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/10/2025 13:32 GMT+7

Hoàng tử William vừa chia sẻ những cập nhật mới nhất về tình trạng sức khỏe của vợ mình, 9 tháng sau khi Công nương Kate Middleton thông báo đã bước vào giai đoạn thuyên giảm.

Trong tập phát sóng ngày 2.10 của chương trình The Reluctant Traveler trên Apple TV+, Hoàng tử William cho biết tình hình hiện tại của vợ đang tiến triển tích cực. "Mọi chuyện đều ổn, mọi thứ đang đi đúng hướng, đó thực sự là tin vui", Hoàng tử William chia sẻ với nam diễn viên Eugene Levy.

Sức khỏe Công nương Kate đang tiến triển tích cực

Khi được hỏi liệu Kate có đang trong giai đoạn phục hồi tích cực hay không, Hoàng tử William khẳng định: "Đúng vậy, cô ấy đang thuyên giảm. Đây là tin tức tuyệt vời".

Thông tin này được đưa ra 9 tháng sau khi Công nương xứ Wales tiết lộ rằng cô đã kết thúc một năm điều trị hóa chất cho căn bệnh ung thư và chính thức bước vào giai đoạn thuyên giảm.

Thông tin mới nhất về bệnh ung thư của Công nương Kate- Ảnh 1.

Hoàng tử William trả lời phỏng vấn trong chương trình The Reluctant Traveler trên Apple TV+

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Bên cạnh tình trạng sức khỏe của vợ, Hoàng tử William cũng chia sẻ cách vợ chồng anh đồng hành cùng 3 người con là Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật của mẹ.

"Ở mỗi gia đình, mỗi người đều có cách riêng để đối diện với khó khăn. Các con tôi cũng đang dần học hỏi và thích nghi. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho các con cảm giác an toàn, chắc chắn. Gia đình chúng tôi vốn rất cởi mở, luôn nói chuyện thẳng thắn về những điều khiến chúng tôi lo lắng. Nhưng thật khó để biết hết những tác động kéo theo từ những chuyện như vậy", William nói.

Anh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình phải luôn ở bên nhau, trấn an lẫn nhau và giúp các con cảm thấy yên tâm.

Thông tin mới nhất về bệnh ung thư của Công nương Kate- Ảnh 2.

Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện vào tháng 9.2025

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Hoàng tử William thừa nhận gia đình anh vốn may mắn khi trước đây ít phải đối diện trực tiếp với bệnh tật. Tuy nhiên, việc Công nương Kate và Vua Charles III cùng lúc được chẩn đoán ung thư đã trở thành bài học lớn, giúp cả nhà biết cách nhìn nhận cuộc sống với một thái độ lạc quan hơn, ngay cả trong nghịch cảnh.

Thông tin mới nhất về bệnh ung thư của Công nương Kate- Ảnh 3.

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, Công nương Kate đã xuất hiện trở lại và tham gia tích cực vào các công việc hoàng gia

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

"Khi nhận ra tấm thảm có thể bị kéo ra khỏi chân mình bất cứ lúc nào, bạn sẽ thay đổi cách nghĩ. Mọi người thường nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta đâu, bởi ai cũng muốn giữ tinh thần tích cực. Nhưng khi nó thực sự xảy đến, bạn sẽ phải bước qua khoảng thời gian không mấy dễ dàng", hoàng tử 43 tuổi bộc bạch.

Để khép lại chia sẻ, Hoàng tử William nói anh biết ơn vì những gì gia đình mình đang có ở thời điểm hiện tại: "Tôi có thể nói rằng năm 2024 là năm khó khăn nhất cuộc đời tôi. Nhưng cuộc sống vốn là những thử thách và vượt qua được chúng mới làm nên con người chúng ta".

Tin liên quan

Cuộc 'đối đầu' về thời trang giữa Melania Trump và Công nương Kate

Cuộc 'đối đầu' về thời trang giữa Melania Trump và Công nương Kate

Những chuyến thăm cấp nhà nước không chỉ về chuyện chính trị, mà còn là sân khấu 'ngoại giao thời trang'. Điều này đã thể hiện rõ trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ - bà Melania Trump tới Hoàng gia Anh.

Vợ chồng Công nương Kate Middleton chia tay trợ lý thân tín 15 năm

Khám phá thêm chủ đề

Công nương Kate Hoàng tử william điều trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận