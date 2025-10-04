Thông tin mới nhất về bệnh ung thư của Công nương Kate

Trong tập phát sóng ngày 2.10 của chương trình The Reluctant Traveler trên Apple TV+, Hoàng tử William cho biết tình hình hiện tại của vợ đang tiến triển tích cực. "Mọi chuyện đều ổn, mọi thứ đang đi đúng hướng, đó thực sự là tin vui", Hoàng tử William chia sẻ với nam diễn viên Eugene Levy.

Sức khỏe Công nương Kate đang tiến triển tích cực

Khi được hỏi liệu Kate có đang trong giai đoạn phục hồi tích cực hay không, Hoàng tử William khẳng định: "Đúng vậy, cô ấy đang thuyên giảm. Đây là tin tức tuyệt vời".

Thông tin này được đưa ra 9 tháng sau khi Công nương xứ Wales tiết lộ rằng cô đã kết thúc một năm điều trị hóa chất cho căn bệnh ung thư và chính thức bước vào giai đoạn thuyên giảm.

Hoàng tử William trả lời phỏng vấn trong chương trình The Reluctant Traveler trên Apple TV+ Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Bên cạnh tình trạng sức khỏe của vợ, Hoàng tử William cũng chia sẻ cách vợ chồng anh đồng hành cùng 3 người con là Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật của mẹ.

"Ở mỗi gia đình, mỗi người đều có cách riêng để đối diện với khó khăn. Các con tôi cũng đang dần học hỏi và thích nghi. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho các con cảm giác an toàn, chắc chắn. Gia đình chúng tôi vốn rất cởi mở, luôn nói chuyện thẳng thắn về những điều khiến chúng tôi lo lắng. Nhưng thật khó để biết hết những tác động kéo theo từ những chuyện như vậy", William nói.

Anh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình phải luôn ở bên nhau, trấn an lẫn nhau và giúp các con cảm thấy yên tâm.

Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện vào tháng 9.2025 Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Hoàng tử William thừa nhận gia đình anh vốn may mắn khi trước đây ít phải đối diện trực tiếp với bệnh tật. Tuy nhiên, việc Công nương Kate và Vua Charles III cùng lúc được chẩn đoán ung thư đã trở thành bài học lớn, giúp cả nhà biết cách nhìn nhận cuộc sống với một thái độ lạc quan hơn, ngay cả trong nghịch cảnh.

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, Công nương Kate đã xuất hiện trở lại và tham gia tích cực vào các công việc hoàng gia Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

"Khi nhận ra tấm thảm có thể bị kéo ra khỏi chân mình bất cứ lúc nào, bạn sẽ thay đổi cách nghĩ. Mọi người thường nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta đâu, bởi ai cũng muốn giữ tinh thần tích cực. Nhưng khi nó thực sự xảy đến, bạn sẽ phải bước qua khoảng thời gian không mấy dễ dàng", hoàng tử 43 tuổi bộc bạch.

Để khép lại chia sẻ, Hoàng tử William nói anh biết ơn vì những gì gia đình mình đang có ở thời điểm hiện tại: "Tôi có thể nói rằng năm 2024 là năm khó khăn nhất cuộc đời tôi. Nhưng cuộc sống vốn là những thử thách và vượt qua được chúng mới làm nên con người chúng ta".