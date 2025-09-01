Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga

Trong lần đến thăm gần đây, nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng đã cập nhật tình hình về nghệ sĩ Hồng Nga. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ hình ảnh Hồng Nga nằm trên giường bệnh cùng lời bày tỏ: "Má Hồng Nga nằm nhiều hơn, giờ thì má không nhớ gì hết và ít nói. Nhóm đến thăm má, dụ một hồi má mới thốt lên vài tiếng ngọng nghịu. Thương má lắm, mong má khoẻ".

Tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga khiến khán giả chạnh lòng, xót xa Ảnh: FBNV

Thông tin về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh một "nữ quái kiệt" từng làm say lòng công chúng với những vai diễn để đời nay đã không còn minh mẫn, sức khỏe ngày một suy yếu, chỉ còn đọng lại trong ký ức. Một khán giả nghẹn ngào nhắn nhủ: "Nhờ má Phương Dung gửi lời hỏi thăm của con đến cô, mong cô mau khỏe lại và bình an. Cô là cả một thời tuổi thơ của con". Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật cũng gửi gắm lời động viên, trong đó nghệ sĩ Bình Tinh xúc động chia sẻ: "Con cầu nguyện quý tiền bối được bình an và thật nhiều sức khỏe".

Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ cải lương Hồng Nga đã suy giảm nghiêm trọng ở tuổi 80. Bà bị mất trí nhớ nặng, hầu như không còn nhận ra người thân và đồng nghiệp, lời nói ngọng nghịu, khó hiểu. Việc ăn uống và uống thuốc cũng gặp nhiều khó khăn, bà chỉ chịu uống khi có tâm trạng, còn bình thường phải được đút. Thể chất của bà yếu đi rõ rệt do bệnh khớp gối, đi lại khó khăn, sắc mặt xanh xao, thân hình gầy gò. Đặc biệt, bà thường mất ngủ, sinh hoạt cá nhân không kiểm soát và đã phải dùng tã hơn một năm nay. Dù vậy, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình suốt hơn 20 năm qua từ cô Nguyễn Thị Bảy, người xem bà như người thân. Thỉnh thoảng, khi nghe cải lương hay những ca khúc quen thuộc, bà vẫn có thể hát theo đôi câu, tạo nên khoảnh khắc xúc động cho những người ở bên cạnh.

Sau thời kỳ hoàng kim rực rỡ trên sân khấu, nhiều nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả không khỏi xót xa khi tuổi già phải đối diện với bệnh tật, cô đơn và sự suy giảm sức khỏe. Ở họ, ánh đèn sân khấu dần lùi xa, nhường chỗ cho những tháng ngày nặng nề, trông cậy vào sự chăm sóc của đồng nghiệp và tình thương từ khán giả.

Dấu ấn không phai của Hồng Nga trên sân khấu cải lương

Sinh năm 1945, nghệ sĩ Hồng Nga được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà nổi bật ở những vai đào độc, đào lẳng, có khả năng diễn bi lẫn hài linh hoạt, tạo nên màu sắc rất riêng. Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, bà ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn kinh điển như Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp…

Ở giai đoạn đỉnh cao, Hồng Nga từng đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi lớn như NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, "Sầu nữ" Út Bạch Lan... Giọng ca truyền cảm, cách diễn xuất sắc sảo giúp bà để lại hàng loạt vai diễn để đời, được khán giả nhiều thế hệ nhắc nhớ.

Không chỉ thành công với hình tượng phản diện, bà còn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, góp phần tạo sự phong phú cho sân khấu cải lương. Sự đa dạng ấy khiến cái tên Hồng Nga trở thành một "thương hiệu" quen thuộc với công chúng suốt nhiều thập niên. Nhiều khán giả còn dí dỏm nhận xét: "Xem Hồng Nga diễn, có lúc ghét cay ghét đắng vì sự thâm độc của nhân vật, nhưng cũng có lúc khóc sưng cả mắt vì nỗi đau bà truyền tải".