Cuộc 'đối đầu' về thời trang giữa Melania Trump và Công nương Kate

Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump tại Anh đã trở thành một sân khấu thị giác, nơi trang phục được chú ý không kém những lời phát biểu. Từ chiếc mũ, bộ váy táo bạo của Đệ nhất phu nhân Mỹ đến trang phục dạ hội lấp lánh và vương miện của Công nương Kate, tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.

Thông điệp ngoại giao được lồng ghép tinh tế qua thời trang

Trong buổi quốc yến tối 17.9, Melania Trump chọn phong cách táo bạo với chiếc váy trễ vai màu vàng chanh kết hợp đai thắt lưng hồng pastel. Bộ váy dài chấm sàn, phô diễn bờ vai và vòng 1 của Đệ nhất phu nhân Mỹ được thiết kế bởi Carolina Herrera đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Melania Trump xuất hiện rực rỡ và đầy táo bạo trong bộ váy trễ vai màu vàng tại quốc yến cùng những thành viên Hoàng gia Anh Ảnh: Reuters

Lần này, bà không đội mũ, xõa tóc và để lộ gương mặt được trang điểm sắc sảo, phối cùng khuyên tai lấp lánh. Chuyên gia thời trang Marian Kwei nhận định màu vàng là lựa chọn ít ai ngờ tới tại một buổi quốc yến và thiết kế váy quây này mang tính khá táo bạo.

Trong cùng sự kiện, Hoàng hậu Camilla (78 tuổi) diện váy màu xanh hoàng gia thêu tinh xảo của Fiona Clare, kết hợp vương miện sapphire kim cương và đeo Huân chương Hoàng gia. Vua Charles III (77 tuổi) xuất hiện trong bộ tuxedo sang trọng cùng dải sash xanh đồng điệu với váy của Hoàng hậu Camilla. Tổng thống Donald Trump (79 tuổi) mặc lễ phục white tie truyền thống.

Melania Trump vốn nổi tiếng với những chiếc mũ gây ấn tượng mạnh. Tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay, chiếc mũ rộng vành bà đội đã vô tình khiến khoảnh khắc trao nụ hôn của chồng trở nên lúng túng, làm bùng nổ mạng xã hội.

Chiếc mũ rộng vành che khuất phần lớn khuôn mặt được Melania Trump lựa chọn mang hàm ý mong muốn hướng sự chú ý về phía Tổng thống Donald Trump Ảnh: Reuters

Trong sự kiện chính thức hôm 17.9, bà tiếp tục chọn một chiếc mũ tím rộng vành che gần nửa khuôn mặt, phối với bộ suit xám đậm cổ điển của Dior. Theo stylist Marian Kwei, việc chọn chiếc mũ này không hề ngẫu nhiên, nó mang thông điệp rằng bà muốn mọi ánh mắt tập trung vào Tổng thống Donald Trump và chương trình nghị sự của ông. Đặc biệt, màu mũ trùng khớp với màu cà vạt của chồng, được xem như hành động ủng hộ tinh thần.

Dior cũng là một trong những thương hiệu yêu thích của Melania Trump và theo giới phân tích, sự lựa chọn này còn hàm ý về sự gắn kết Mỹ - châu Âu.

Công nương xứ Wales và Hoàng hậu Camilla trò chuyện với Đệ nhất phu nhân Melania Trump khi bà đến thăm Lâu đài Windsor Ảnh: PA

Trong buổi quốc yến, Công nương xứ Wales - Kate Middleton diện thiết kế couture của nhà mốt Anh Phillipa Lepley, gồm áo khoác ren Chantilly vàng thêu tay phủ ngoài lớp váy lụa crepe. Các họa tiết hoa hồng được thêu chỉ vàng, điểm xuyết nút thắt kiểu Pháp tinh xảo. Kate hoàn thiện diện mạo với vương miện Lover's Knot - món trang sức gắn liền với Công nương Diana và từng thuộc về Nữ hoàng Mary.

Công nương Kate vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội của nhà thiết kế người Anh Phillipa Lepley và vương miện Lover's Knot Ảnh: Reuters

Chuyên gia hoàng gia Victoria Murphy nhận xét bộ váy này thực sự là tâm điểm và hiếm khi Kate chọn màu vàng cho sự kiện chính thức, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo hiệu ứng thảm đỏ mạnh mẽ. Hoàng tử William xuất hiện trong trang phục đuôi tôm trang trọng với đầy đủ huân chương. "Đây là phiên bản William trang nghiêm nhất", bà Victoria Murphy nhấn mạnh.

Melania Trump diện chiếc trench coat kinh điển của Burberry, sánh bước cùng chồng khi vừa hạ cánh xuống sân bay Stansted, London (Anh) Ảnh: Reuters

Tối 16.9, khi đặt chân đến Anh, Melania Trump chọn ngay một thiết kế kinh điển của xứ sở sương mù là áo trench coat của thương hiệu Burberry, phối cùng kính râm đen và boots, tạo nên phong cách thanh lịch mạnh mẽ.

Theo Vanessa Friedman, cây bút thời trang của The New York Times, đây là ví dụ điển hình cho "ngoại giao thời trang", vốn được nhiều đệ nhất phu nhân trước đây áp dụng.

Trong chuyến thăm năm 2019, Melania Trump cũng từng ưu ái các thương hiệu Anh như Burberry, song vẫn khéo léo kết hợp cùng những nhà mốt châu Âu (Celine, Dolce & Gabbana) và cả Mỹ (Michael Kors).

Công nương xứ Wales và Hoàng tử William chào đón các vị khách đến từ Mỹ Ảnh: AFP

Trong buổi gặp ngày đầu tiên, Công nương Kate diện váy màu đỏ burgundy của Emilia Wickstead cùng mũ Jane Taylor để đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân. Bộ trang phục được đánh giá là cú ra mắt ấn tượng của các nhà thiết kế Anh. Kate còn cài thêm trâm lông vũ và màu sắc trang phục trùng khớp với cà vạt của Hoàng tử William.

Các chuyên gia gọi đây là cách phối màu thông minh: màu xanh và đỏ không chỉ thể hiện sự đồng điệu giữa các cặp đôi, mà còn gợi nhắc đến màu sắc lá cờ Mỹ - thông điệp ngoại giao được truyền tải khéo léo qua thời trang.