Thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dọa kiện con trai ông Biden

Văn Khoa
14/08/2025 11:44 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump yêu cầu ông Hunter Biden rút lại bình luận liên hệ bà với cố tỉ phú Jeffrey Epstein và đe dọa sẽ kiện nếu ông Hunter Biden không làm như vậy, theo AP.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phản đối hai bình luận do ông Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn trong tháng này với nhà báo Anh Andrew Callaghan, theo AP sáng nay 14.8.

Ông Hunter Biden nghi ngờ ông Epstein từng giới thiệu đệ nhất phu nhân với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Ông Epstein đã giới thiệu bà Melania với ông Trump. Những kết nối này... rất rộng và sâu sắc", ông Hunter Biden bình luận. 

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào tháng 5

Ảnh: AFP

Những bình luận như thế là là sai sự thật, phỉ báng và "cực kỳ thô thiển", theo luật sư của bà Melania Trump là ông Alejandro Brito viết trong một bức thư gửi cho ông Hunter Biden. Ông Brito còn viết rằng những phát biểu của ông Hunter Biden đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đưa tin, khiến đệ nhất phu nhân "gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài chính và danh tiếng".

Lá thư được ghi ngày 6.8 và được kênh Fox News Digital đưa tin lần đầu vào ngày 13.8, theo AP.

Ông Abbe Lowell, luật sư đại diện cho ông Hunter Biden trong các vụ án hình sự của ông này và là người nhận của lá thư nói trên từ ông Brito, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào cuối ngày 13.8 (giờ Mỹ).

‘Hồ sơ Epstein’: Vì sao Tổng thống Trump chịu áp lực?

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lâu nay cho hay họ được Paolo Zampolli, một công ty người mẫu, giới thiệu tại một bữa tiệc Tuần lễ Thời trang New York năm 1998.

Ông Jeffrey Epstein từng là một người bạn lâu năm của ông Trump. Trong một buổi phỏng vấn hồi năm 2002, ông Trump nói rằng: “Tôi đã biết Jeff 15 năm rồi. Đó là anh chàng tuyệt vời. Anh ấy rất vui tính”. Ông Epstein chết trong buồng giam tại thành phố New York (Mỹ) vào năm 2009, trong thời gian tạm giam chờ xét xử cáo buộc môi giới mại dâm trẻ vị thành niên.

Khám phá thêm chủ đề

đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump kiện con trai ông Biden Jeffrey Epstein
