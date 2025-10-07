Hoàng tử William không tiếp nối di sản của cha khi lên ngôi?

Cụ thể, Hoàng tử William cho biết mình muốn tạo nên "những đổi thay tích cực" vì điều tốt đẹp. Ông cũng nói thêm: "Tôi đón nhận và tận hưởng sự thay đổi đó, chứ không phải sợ hãi nó. Điều khiến tôi hứng khởi chính là ý tưởng được mang lại vài cải cách không quá cấp tiến, nhưng cần thiết".

Hoàng tử William chia sẻ sự thẳng thắn hiếm có về ngôi vua tương lai ẢNH: APPLE TV+

Những phát biểu này khiến công chúng tò mò về các cải cách cụ thể mà vị vua tương lai đang ấp ủ. Song, theo Jason Knauf – Giám đốc điều hành giải thưởng môi trường Earthshot Prize, điều này thực tế lại phản chiếu phong cách của Vua Charles.

Vị này cho biết: "Hoàng tử William thực sự trân trọng truyền thống và di sản phục vụ cộng đồng của gia đình mình. Giải thưởng Earthshot là ví dụ điển hình cho cách những giá trị đó sẽ được duy trì trong tương lai, nhưng được thể hiện phù hợp với thời đại. Đó cũng chính là điều mà bà của ngài từng làm, và cha ngài vẫn đang thực hiện: cập nhật truyền thống để phù hợp với thế hệ mà họ phục vụ".

Giải Earthshot Prize tôn vinh những sáng kiến đột phá nhằm cứu lấy hành tinh, được xem là biểu tượng cho phong cách lãnh đạo mà William muốn hướng tới trong hiện tại và cả sau này.

Một số nguồn tin nội bộ hoàng gia gần đây cũng có nhận định tương tự khi trao đổi với tờ The Telegraph. Một cố vấn cao cấp ví việc kế vị ngai vàng giống như loạt phim Doctor Who: "Mỗi người kế vị phải vừa hoàn toàn khác biệt, vừa có chút tương đồng. Đó là cách thể chế này tự tái tạo chính mình".

Một nguồn tin khác bổ sung: "Đó là bí quyết giúp hoàng gia tồn tại – vừa giữ nguyên bản sắc, vừa biết thay đổi. Sai lầm của nhiều người là nghĩ rằng Vua Charles có thể (hoặc muốn) trở thành một phiên bản giống hệt Nữ hoàng Elizabeth II".

Hoàng tử William cũng có những chia sẻ về truyền thống trong chương trình của Apple TV+: “Cũng có những lúc tôi nhìn vào truyền thống và tự hỏi: 'Liệu nó có còn phù hợp với ngày nay? Liệu đó có còn là điều đúng đắn nên làm không? Liệu chúng ta có còn đang làm và tạo ra tác động lớn nhất có thể không?”.

Tuy nhiên, Hoàng tử William cũng cho biết viễn cảnh một ngày nào đó trở thành vua không phải là điều mình nghĩ đến khi thức dậy vào mỗi sáng, mà thay vào đó là "sống thật với chính mình và chỉ có sống chân thật mới là động lực thúc đẩy. Tôi muốn tạo ra một thế giới mà con trai tôi tự hào về những gì mình làm - kiến tạo một thế giới mới thông qua những hành động thực sự tác động đến cuộc sống của mọi người theo hướng tốt đẹp hơn”.

Hoàng tử William cũng nói thêm về một năm khó khăn vừa qua: "Tôi rất tự hào về vợ và bố tôi vì cách họ đã xoay xở suốt năm qua. Các con tôi cũng đã đối mặt với thử thách rất xuất sắc".