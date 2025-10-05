Mở cửa lăng mộ pharaoh ở Thung lũng các vị vua sau 20 năm

Các du khách ngày 4.10 đã có dịp tham quan mộ của pharaoh Amenhotep III, nằm phía tây của khu vực Thung lũng các vị vua tại Ai Cập. Trong hơn 2 thập niên qua, công trình này trải qua dự án trùng tu do chính phủ Nhật Bản dẫn đầu với 3 giai đoạn, AP đưa tin.

Lãnh đạo Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Mohamed Ismail nói rằng dự án trùng tu hơn 20 năm “cực kỳ tinh xảo, do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.

Khách tham quan khu vực trưng bày nắp quan tài lăng mộ pharaoh Amenhotep III ẢNH: AP

Lăng mộ được phát hiện vào năm 1799 và đồ vật bên trong đã bị cướp sạch, bao gồm cả chiếc quan tài của pharaoh. Phần nắp quan tài vẫn còn và được trưng bày trước công chúng. Xác ướp của pharaoh Amenhotep III từ thời cổ đại đã được các thầy tế di chuyển đến lăng mộ của ông nội ông, pharaoh Amenhotep II, cũng ở Thung lũng các vị vua.

Lối đi tiến vào ngôi mộ dài 36 m, sâu 14 m, dốc xuống bên dưới Thung lũng các vị vua. Nó bao gồm một phòng chôn cất chính cho pharaoh Amenhotep III và hai phòng khác cho các bà vợ của ông.

Mộ của Amenhotep III được cho là có ít trang trí hơn so với các ngôi mộ cổ khác ở thung lũng. Các bức tranh khắc họa hình ảnh pharaoh Amenhotep III cùng những vị thần Ai Cập.

Những bức tranh được khắc trên cột ở lăng mộ pharaoh Amenhotep III ẢNH: AP

Amenhotep III là một trong những vị pharaoh nổi bật nhất Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại, kéo dài từ năm 1550 - 1292 trước công nguyên. Ông lên ngôi khi còn trẻ và đã trị vì đất nước trong khoảng 38 năm.

Khoảng một tháng sau khi mở cửa lăng mộ Amenhotep III, Ai Cập dự kiến khánh thành bảo tàng Ai Cập lớn gần kim tự tháp Giza vào ngày 1.11. Những hoạt động này nằm trong nỗ lực thu hút khách nước ngoài và phục hồi du lịch Ai Cập.