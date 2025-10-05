Ứng dụng thuần Việt thắng lớn với hai giải thưởng công nghệ quốc gia

Công ty cổ phần Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển siêu ứng dụng BE vừa được vinh danh với "cú đúp" chiến thắng tại Better Choice Awards (BCA) 2025, gồm hai hạng mục: Giải pháp số toàn diện cho cộng đồng Việt và Giải pháp đột phá cho giao thông bận tải trên nền tảng số. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của một doanh nghiệp thuần Việt mà còn phản ánh hành trình bền bỉ kiến tạo hệ sinh thái số vì người Việt.

Ứng dụng thuần Việt nhận giải thưởng kép nhờ đột phá trong giao thông thông minh

Theo ban tổ chức, đơn vị này được vinh danh nhờ phát triển hệ sinh thái gồm hơn 12 dịch vụ đáp ứng hầu hết nhu cầu thường nhật: từ di chuyển, ăn uống, giao vận, du lịch đến tài chính, bảo hiểm và chăm sóc gia đình, tất cả trong một nền tảng duy nhất. Hiện hệ thống đã phủ hơn 30 tỉnh, thành, đạt hàng chục triệu người dùng, trở thành công cụ quen thuộc của người dân đô thị.

Điểm nổi bật của mô hình là cách tiếp cận mở, chú trọng hợp tác với hơn 100.000 đối tác trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, ngân hàng, du lịch, giải trí và thanh toán. Cấu trúc này không chỉ giúp mở rộng chuỗi giá trị số mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ ở các ngành kinh tế liên quan.

Ở hạng mục giao thông vận tải, giải thưởng ghi nhận mô hình di chuyển đa phương thức, giúp người dùng kết nối liền mạch các hành trình, từ nội đô đến liên tỉnh, bao gồm cả đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, giao hàng và giao đồ ăn.

Tài xe Be đang hoạt động trên đường phố ẢNH: LÊ NAM

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp hệ thống định tuyến theo thời gian thực, phân bổ chuyến xe hợp lý theo thời tiết, khu vực và nhu cầu. Nhờ đó, thời gian chờ được rút ngắn, quãng đường rỗng giảm, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải đô thị.

Be Group cũng được đánh giá cao nhờ đầu tư vào hạ tầng và an toàn thông tin, đạt chứng nhận bảo mật toàn cầu PCI DSS cấp cao nhất năm 2024. Với kiến trúc điện toán đám mây hiện đại và độ ổn định gần 99,9%, hệ thống vận hành minh bạch, an toàn và tin cậy.

Tỷ lệ giao dịch không tiền mặt hiện chiếm gần một nửa tổng số giao dịch, góp phần thúc đẩy tài chính số và tiêu dùng bền vững. Song song đó, hơn nửa triệu đối tác, gồm tài xế, nhân viên giao hàng và người lao động tự do đang được hỗ trợ thông qua các chương trình đào tạo, tín dụng và bảo hiểm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chiến thắng tại Better Choice Awards là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn, kết hợp giữa đổi mới công nghệ và tác động xã hội, đồng thời thể hiện khát vọng đưa giải pháp Việt vươn ra khu vực.