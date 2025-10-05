Khatoco tôn vinh và tri ân người lao động nhân dịp kỷ niệm 42 năm thành lập

Ban lãnh đạo, người lao động Khatoco tham dự chương trình Tôn vinh và Tri ân người lao động Ảnh: Khatoco

Trong chặng đường 42 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ người lao động Khatoco đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa Khatoco phát triển vững mạnh như ngày nay. Từ số vốn ban đầu chỉ 6 triệu đồng, đến nay tổng tài sản của Khatoco đã vượt mốc 6.500 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất bình quân đạt 9.400 tỉ đồng/năm, tổng số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt gần 70.000 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2024, Khatoco vinh dự đứng ở vị trí 34 trong Top 50 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với gần 4.100 tỉ đồng.

Những con số ấn tượng đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Khatoco. Song hành cùng sự phát triển của Khatoco, đời sống vật chất và tinh thần của hàng ngàn người lao động cũng không ngừng được nâng cao.

Ông Lê Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tri ân người lao động

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt, nhấn mạnh: ’Thành tựu mà Khatoco đạt được là kết tinh từ tầm nhìn chiến lược của các thế hệ lãnh đạo và đặc biệt là sự cống hiến không mệt mỏi của hàng ngàn người lao động qua các thời kỳ. Tất cả đã cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo nên một Khatoco kiên cường và phát triển như ngày hôm nay’.

Ông Lê Quốc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Minh Quang - Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt khen thưởng Ban lãnh đạo Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Để ghi nhận những đóng góp, cống hiến của người lao động, dịp này, Ban lãnh đạo Khatoco đã tuyên dương và khen thưởng tập thể lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục, gồm: Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại Khatoco, Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco, Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt tại Gia Lai và Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên.

Ông Lê Quốc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Minh Quang - Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt trao Huy hiệu 30 năm cống hiến cho người lao động

Điểm nhấn của chương trình là phần vinh danh và trao tặng huy hiệu ‘Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty Khánh Việt’ cho 133 cá nhân có thời gian cống hiến lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Khatoco. Trong đó, có 105 cá nhân nhận huy hiệu 20 năm, 11 cá nhân nhận huy hiệu 25 năm, 13 cá nhân nhận huy hiệu 30 năm, 3 cá nhân nhận huy hiệu 35 năm và 01 cá nhân nhận huy hiệu 40 năm. Đây là phần thưởng cao quý của Khatoco, nhằm tri ân những con người đã dành cả thanh xuân để vun đắp nên ngôi nhà chung Khatoco.

Trao Huy hiệu 35 năm cống hiến cho người lao động

Xúc động khi nhận huy hiệu 40 năm cống hiến, ông Dương Sang - Nhân viên bảo vệ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, những đồng nghiệp qua các thế hệ đã kề vai sát cánh cùng ông trong suốt 40 năm qua. Ông chia sẻ: ‘Qua 40 năm, tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ thủ công giản đơn, vận hành máy, cho đến công tác bảo vệ. Công việc có thể đổi thay, vị trí có thể khác đi, nhưng có một giá trị chưa bao giờ đổi thay, đó chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, và tình nghĩa anh em - tài sản vô giá mà các thế hệ Khatoco đã bền bỉ vun đắp suốt hơn bốn thập kỷ’.

Ông Dương Sang - Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt nhận huy hiệu 40 năm cống hiến

Ông Dương Sang cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hãy luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc để tiếp nối hành trình đầy tự hào của Khatoco.

Xuyên suốt chặng đường 42 năm, Khatoco luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm, là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Tổng công ty không ngừng nỗ lực xây dựng nhiều chính sách hiệu quả nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chương trình Tôn vinh và Tri ân người lao động được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của Khatoco, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với những người đã, đang và sẽ tiếp tục đưa Khatoco phát triển vững mạnh.