Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt tìm đường ra toàn cầu qua thương mại điện tử

Lê Nam
Lê Nam
30/09/2025 11:39 GMT+7

Trở về từ sự kiện CoCreate 2025 do Alibaba.com tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp đến từ 150 quốc gia, đại diện của ba doanh nghiệp Việt Nam tham gia đã giới thiệu những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa và sáng tạo thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tới tham quan.

Ba Doanh nghiệp tham gia gồm: Công ty CP Thực phẩm & Nước giải khát Nam Việt (VINUT), Công ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ (Old Modern Handicraft - OMH) và Công ty CP Thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam (HMG Popup Paper). Điểm chung của cả ba là đều khởi đầu ở quy mô nhỏ, nhưng nhờ chuyển đổi số, họ từng bước mở rộng và tiếp cận thị trường toàn cầu, rút ngắn khoảng cách với khách hàng quốc tế và giảm đáng kể chi phí trung gian.

Tại sự kiện, Công ty CP Thực phẩm & Nước giải khát Nam Việt giới thiệu các dòng nước giải khát xuất khẩu. Đây là kết quả của hơn 10 năm phát triển và xây dựng uy tín trên kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Với Công ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ, đây là công ty chuyên về mô hình tàu thủ công và đồ trang trí hàng hải. Doanh nghiệp này đã chọn cách số hóa hơn 1.000 mẫu sản phẩm thủ công, chủ yếu là mô hình tàu và đồ trang trí hàng hải. Nhờ đó, thị trường Mỹ trở thành điểm đến quan trọng của công ty. Ông Eric Vuong, Tổng giám đốc công ty cho biết: "Trước đây chúng tôi chỉ có thể giới thiệu sản phẩm tại triển lãm. Giờ đây khách hàng quốc tế chủ động tìm đến, đặt hàng trực tiếp và lâu dài".

Doanh nghiệp Việt tìm đường ra toàn cầu qua thương mại điện tử - Ảnh 1.

Ông Eric Vương, Tổng giám đốc Công ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ trình bày các mô hình thủ công tinh xảo tại sự kiện

Một đại diện khác, Công ty CP Thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam mang đến các mẫu thiệp 3D pop-up tinh xảo. Sau 12 năm kiên trì duy trì kênh phân phối trực tuyến, HMG đã xây dựng được thương hiệu ổn định, đặc biệt tại Mỹ - nơi sản phẩm thiệp chúc mừng có nhu cầu cao. Bà Phùng Minh Thủy, Nhà sáng lập kiêm Phó giám đốc kinh doanh, nhấn mạnh: "Điều quan trọng không chỉ là bán sản phẩm, mà còn lan tỏa thông điệp tình yêu và hạnh phúc qua từng tấm thiệp".

Doanh nghiệp Việt tìm đường ra toàn cầu qua thương mại điện tử - Ảnh 2.

Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các mẫu thiệp 3D pop-up tinh xảo

Đánh giá về sự hiện diện của doanh nghiệp Việt, ông Young Liu, Giám đốc Kinh doanh Alibaba.com Việt Nam nhận định: "Sự góp mặt của các doanh nghiệp Việt tại CoCreate 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh của SME Việt Nam trên thị trường quốc tế".

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc góp mặt tại các "sân chơi" như CoCreate không chỉ giúp doanh nghiệp Việt có thêm đơn hàng, mà còn là cơ hội học hỏi xu hướng mới, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực vận hành chuỗi cung ứng hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

