Xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang: Từ đặc sản địa phương đến 'công thần' của Dh Foods

Muối Ớt Chanh Nha Trang của Dh Foods được phủ khắp các siêu thị trên toàn quốc

Không biết từ bao giờ, xốt chấm đặc sản của Nha Trang đã trở thành sản phẩm bắt buộc phải có trong các quán ăn nhậu - đặc biệt là ở các quán bán hải sản, cùng với nước mắm và muối tiêu, ở khắp miền Nam.

Tuy nhiên, chỉ đến khi Dh Foods xuất hiện cách đây hơn 10 năm, thì món xốt này mới bước sang trang sử mới sử mới. Muối Ớt Chanh Nha Trang chính thức bước từ các quán ăn ở miền Nam, vào căn bếp của rất nhiều ngôi nhà trong và ngoài nước.

Ngược lại, sản phẩm Muối Ớt Chanh Nha Trang cũng đã giúp cái tên Dh Foods gây ấn tượng tốt với nhiều khách hàng cũng như giới ẩm thực trong những ngày đầu khởi nghiệp. Nhờ thế, những sản phẩm mới sau này của doanh nghiệp như Xốt Kim Quất hay Xốt Trứng Muối được thị trường dễ dàng đón nhận hơn.

Nếu không có chai Muối Ớt Chanh Nha Trang phiên bản đầu tiên, có lẽ Dh Foods cũng không được như ngày hôm nay. Vậy nên, không ngoa khi nói sản phẩm Muối Ớt Chanh Nha Trang chính là "công thần" của Dh Foods.

Xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang phiên bản đầu tiên và phiên bản mới nhất

Thuở ban đầu vất vả ấy

Xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang có nguyên liệu và cách làm không cầu kỳ như bún bò hay phở, nên ai cũng có thể làm được, tuy nhiên ngon hay không thì còn tùy vào năng khiếu của mỗi người. Còn sản xuất theo dây chuyền sản phẩm này là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Đầu tiên, ai làm xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang cũng biết sản phẩm này rất dễ xuống màu. Ban đầu từ màu xanh sáng, sản phẩm có thể ngả sang vàng nâu, hoặc thâm đen; thậm chí có thể còn bị loang lổ xanh vàng lẫn lộn, tách lớp sau một thời gian. Ngoài ra, người sản xuất cũng dễ gặp vấn đề chất lượng và giảm mùi vị theo thời gian", nhà sáng lập Dh Foods - Nguyễn Trung Dũng hồi tưởng.

Rồi sau khi ra được sản phẩm, đội ngũ Dh Foods tiếp tục gặp khó khăn trong việc bán hàng. Xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang chỉ quen thuộc với người miền Nam và Nam Trung bộ, khá xa lạ với người Bắc Trung bộ và miền Bắc. Trong những ngày đầu mang sản phẩm này ra chào hàng ở miền Bắc, đội ngũ Dh Foods luôn nhận được câu hỏi từ đối tác phân phối rằng "đây là cái gì?".

"Tôi đã trình bày với các đối tác miền Bắc đây là loại xốt chấm hải sản rất ngon. Để chứng minh, tôi đề nghị họ xem thử doanh số sản phẩm tại các chi nhánh siêu thị miền Nam và đặt vấn đề 'anh hãy thử nhập hàng và bán trong 3 tháng, nếu không bán được chúng tôi sẵn sàng nhận lại hàng'. May mắn thay, không lô hàng nào bị trả lại", ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ tiếp.

CEO Nguyễn Trung Dũng chia sẻ

Quá trình lột xác của "công thần" Muối Ớt Chanh Nha Trang qua 13 năm

Cũng theo Nhà sáng lập Dh Foods, thiết kế của chai đựng Muối Ớt Chanh Nha Trang nói riêng và xốt chấm nói chung là điều khiến ông rất đau đầu.

Ban đầu, Dh Foods đặt nhà cung ứng làm lỗ trút gia vị ở ngay chính giữa vì nhìn nó cân bằng và hợp thẩm mỹ. Nhưng nhiều khách hàng đã phản hồi là: khi trút muối ớt chanh Nha Trang ra để dùng, nước xốt rất dễ bị vương lại trên miệng lỗ và cả trên nắp đậy, lâu ngày sẽ đóng lại một lớp dày trông không sạch sẽ, gây bất tiện cho những lần dùng sau.

Theo đó, Dh Foods đã quyết định cải tiến và lỗ trút sản phẩm đã được thiết kế gần viền hơn. Khi khách hàng dùng lực bóp mạnh, xốt chấm sẽ rơi nhanh ra ngoài, giúp phần trên của chai không bị dính nhiều sốt. Nhận thấy khách hàng phản ứng tốt với thiết kế mới này, Dh Foods đã áp dụng luôn mẫu mã này cho tất cả sản phẩm trong dòng xốt chấm.

Tuy nhiên, thách thức của sản phẩm Muối Ớt Chanh Nha Trang và Dh Foods vẫn chưa dừng lại ở đó. Ban đầu, đối thủ của Dh Foods chỉ là những nhà sản xuất nhỏ lẻ địa phương. Nhưng khi Dh Foods đã phần nào mở ra được thị trường cho sản phẩm này thì các ông lớn cũng nhảy vào. Thị trường xốt Muối Ớt Chanh Nha Trang bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, kéo theo khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Và để tiếp tục giữ vững vị thế của người tiên phong, Dh Foods tiếp tục mang sản phẩm Muối Ớt Chanh Nha Trang ra xem xét 360 độ để tìm đường hướng tiếp tục cải tiến.

Sau cải tiến mới nhất vào tháng 3 năm nay, ông Nguyễn Trung Dũng tự tin rằng phiên bản Muối Ớt Chanh Nha Trang hiện tại của Dh Foods đã đạt được sự hài hòa về vị nhất từ trước tới nay. Phiên bản mới vừa cay nhẹ, vừa ngọt vừa chua và quan trọng hơn cả là có hương vị "tươi" tự nhiên, từ chính các nguyên liệu nông sản Việt Nam tươi ngon tạo nên.

Hơn 1 triệu chai Muối Ớt Chanh Nha Trang của Dh Foods được bán ra trong năm 2024

Trong năm 2024, Dh Foods đã bán được hơn 1 triệu chai Muối Ớt Chanh Nha Trang, xuất khẩu đi Nhật, Pháp, Na Uy, Anh… Với hàng loạt chứng nhận chất lượng như BRCGS, ISO, FDA, HACCP, HALAL… đã nhận được, Dh Foods tin rằng họ sẽ mang được những món ăn tinh túy của Việt Nam như Muối Ớt Chanh Nha Trang bay cao và bay xa hơn nữa trong tương lai.