Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới

Thống kê do Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest cho thấy, trong tháng 8, mạng internet cố định Việt Nam đạt 261,8Mbps, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt xa thứ hạng 33 công bố hồi tháng 3.2025. Trong đó Viettel dẫn hàng đầu Việt Nam với tốc độ 272,9Mbps (cao hơn quốc gia đứng thứ 8 thế giới là Iceland).

Hiện tại, Viettel vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế lớn - chiếm tới 65% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam, giúp dữ liệu từ nước ta đi thẳng đến các trung tâm lớn của khu vực như Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, xa hơn là châu Âu và châu Phi.

Xa hơn, theo chiến lược quốc gia đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 10 tuyến cáp mới, đạt tổng 15 tuyến. Trong đó, Viettel đặt mục tiêu tham gia và khai thác tối thiểu 5 tuyến trong số đó, và đặc biệt, sẽ làm chủ hoàn toàn ít nhất một tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam - Singapore, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Cùng với đó, Viettel đã chủ động hỗ trợ thay thiết bị wifi cũ bằng thiết bị mới 2 băng tần công nghệ Wifi 6, tiến tới triển khai Wifi 7 vào năm 2026. Công nghệ mới hỗ trợ tốc độ tối đa 10 Gbps, nhanh gấp 3 lần WiFi 5.

Qua đó, Viettel không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu về tốc độ internet mà còn mang đến trải nghiệm kết nối vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trên toàn quốc.