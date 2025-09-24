Thêm một ứng dụng giải trí gia nhập thị trường Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ nội dung số phát triển nhanh tại khu vực, với quy mô dự báo hàng tỉ USD trong vài năm tới. Sự phổ cập internet, cùng thói quen tiêu dùng giải trí cá nhân hóa, đang thúc đẩy hàng loạt nền tảng tham gia khai thác.

Trong bối cảnh thị trường giải trí trực tuyến tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, Tập đoàn YeaH1 chính thức giới thiệu ứng dụng MangoPlus, kỳ vọng tạo nên một "cửa ngõ" mới kết nối khán giả trong nước với dòng chảy văn hóa giải trí châu Á. Ứng dụng sẽ ra mắt trên Google Play và AppStore vào ngày 26.9.2025.

Sự xuất hiện của ứng dụng mới cho thấy doanh nghiệp nội không muốn bỏ lỡ "miếng bánh" này, vốn lâu nay do các dịch vụ ngoại như Netflix, Disney+ hay IQIYI chiếm ưu thế. Khác biệt nằm ở việc định vị rõ ràng: tập trung vào nội dung châu Á và thiết kế trải nghiệm riêng cho khán giả Việt.

Các đơn vị đối tác chung tay phát triển thế hệ thần tượng quốc tế từ Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn đã ký hợp tác với một số đối tác khu vực để phát hành nhiều chương trình ăn khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Một số định dạng truyền hình thực tế nổi tiếng sẽ lần đầu tiên có phiên bản độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Song song, đội ngũ sản xuất trong nước cũng phát triển chương trình riêng, với mục tiêu không chỉ phục vụ khán giả nội địa mà còn hướng tới khả năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước đi nhằm gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời mở đường cho nội dung Việt tham gia vào dòng chảy giải trí toàn cầu.

Bà Nguyễn Quế Tiên - Giám đốc điều hành Khối Nội dung số YeaH1, kiêm Phó giám đốc MangoPlus khẳng định: "Với MangoPlus, toàn cầu hóa không có nghĩa là nhập khẩu đơn thuần. Đó là một hành trình song hành, vừa hợp tác để học hỏi công nghệ tiên tiến, vừa khẳng định bản sắc Việt qua cách kể chuyện qua những sản phẩm đủ sức cạnh tranh ở tầm quốc tế".

Khác với cách tiếp cận truyền thống, ứng dụng mới nhấn mạnh tính tương tác. Người xem có thể trực tiếp tham gia vào một số chương trình đang phát sóng, biến trải nghiệm từ "xem" sang "sống cùng". Ngoài ra, hệ thống gợi ý cá nhân hóa được phát triển để phù hợp hơn với thói quen và gu thưởng thức của khán giả trẻ Việt Nam - nhóm người dùng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dân số.

Các chuyên gia đánh giá, sự tham gia của thêm một doanh nghiệp nội địa sẽ khiến cuộc đua OTT tại Việt Nam thêm khốc liệt. Lợi thế của các nền tảng trong nước là hiểu gu thưởng thức và thói quen tiêu dùng, nhưng thách thức nằm ở việc thuyết phục khán giả trả tiền cho dịch vụ trả phí - điều mà nhiều người dùng Việt vẫn còn e ngại.

Ứng dụng mới tăng cường tính tương tác với người xem ẢNH: LÊ NAM

Ngoài ra, cạnh tranh với các "ông lớn" quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đầu tư vào bản quyền, công nghệ và bảo mật dữ liệu người dùng. Đây là những yếu tố sống còn để xây dựng niềm tin và tạo khác biệt trong dài hạn.

Theo khảo sát, thế hệ trẻ tại Việt Nam không chỉ quan tâm đến nội dung giải trí quốc tế mà còn tìm kiếm sự đồng cảm văn hóa từ khu vực châu Á. Chính xu hướng này đã mở đường cho các nền tảng tập trung vào việc kết nối đời sống, câu chuyện và thần tượng gần gũi với người Việt.