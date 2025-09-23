Theo các chuyên gia phân tích, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ quý 3 sang quý 4 và tiếp tục giảm đến quý I năm sau, trong khi sản lượng của OPEC+ lại đang có xu hướng tăng. "Nguy cơ giá dầu có tiếp tục giảm về mức 50 USD/thùng là vẫn có thể xảy ra", một nhà phân tích nói trên Reuters.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến sáng nay cho thấy có xu hướng giảm hơn tăng. Một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm (25.9) có thể giảm nhẹ.