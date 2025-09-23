Sáng 23.9, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,11 USD, tương đương 0,2%, về 66,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,04 USD, tương đương 0,1%, về 62,64 USD/thùng.

Theo Reuters, lo ngại thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung đẩy giá dầu đi xuống. Các nhà phân tích nhận xét, chỉ trừ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về việc áp thuế mạnh hơn đối với các quốc gia mua dầu từ Nga, mới "cứu" được giá dầu tăng trở lại.

Giá dầu thô thế giới giữ đà giảm nhẹ ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, thông tin cho thấy, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+. Dự báo sản lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 - 3,45 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, phía Kuwait cũng có thông tin về xuất khẩu dầu thô đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua với 3,2 triệu thùng/ngày.