Philippines muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo

Chí Nhân
Chí Nhân
23/09/2025 14:56 GMT+7

Báo chí Philippines dẫn lời người đứng đầu ngành nông nghiệp nước này cho biết muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo thêm 15 - 30 ngày.

Lệnh cấm nhập khẩu gạo 60 ngày của Philippines đang bước qua tuần thứ 4. Liên quan đến diễn biến cấm nhập khẩu gạo, báo chí nước này dẫn lời ông Francisco Tiu Laurel Jr., Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết: Lệnh cấm nhập khẩu gạo đã giúp giá lúa nội địa phục hồi. Để tiếp tục hỗ trợ giá lúa nông dân trồng đang trong vụ thu hoạch ông đang cân nhắc việc kiến nghị kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo thêm ít nhất 15 ngày và thậm chí 30 ngày. "Trước khi có lệnh cấm nhập khẩu gạo, giá lúa ở mức khoảng 8 - 10 peso/kg. Hiện tại, ở một số khu vực là 17 peso/ kg. Việc gia hạn lệnh cấm sẽ được tính toán thêm dựa trên con số cụ thể", ông Tiu Laurel nói.

Bất ngờ Philippines muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo- Ảnh 1.

Philippines bất ngờ muốn kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thông tin trên được cho là bất ngờ với nhiều người vì chính con số thống kê của DA tuần trước cho hay sản lượng lúa năm 2025 không cao như các dự báo trước đó do tình trạng lũ lụt lan rộng ở các vùng nông nghiệp trọng điểm. 

Đầu năm nay, DA dự báo sản lượng dự báo là 20,46 triệu tấn lúa. Tuy nhiên, tuần qua, trình bày trước cuộc họp phân bổ ngân sách của Hạ viện, DA cho biết: Dự báo năm 2025 xuống còn từ 20,09 - 20,39 triệu tấn (tương đương với 12,65 - 12,85 triệu tấn gạo). Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao hơn đáng kể so với năm 2024 là 19,09 triệu tấn.

Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2024 với sản lượng cao kỷ lục 4,7 triệu tấn. Năm nay, DA và Bộ Nông nghiệp Mỹ đều dự báo nước này tiếp tục sẽ là nhà nhập khẩu gạo số 1 thế giới với sản lượng từ 4,5 - 5,1 triệu tấn do nhu cầu gia tăng từ hoạt động du lịch.

Tính đến ngày 11.9, nước này mới nhập khẩu 3,1 triệu tấn gạo; do vậy, sản lượng phải nhập theo tính toán trong những tháng cuối năm khoảng 1,5 triệu tấn. 

Tại Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa gạo tăng mạnh trở lại do nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ tăng từ các nước châu Phi và Malaysia.

Vì sao giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng mạnh?

