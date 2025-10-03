Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bão số 10

Nguồn: Viettel
03/10/2025 10:40 GMT+7

Cơn bão số 10 với sức tàn phá mạnh cùng với ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nặng nề cho người dân ở các tỉnh miền Trung. Bên cạnh chuẩn bị nhân lực và nguồn lực ở mức độ cao nhất đảm bảo hạ tầng trong và sau bão, Viettel Telecom triển khai nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ khách hàng và người dân ở khu vực thiên tai.

Viettel triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bão số 10- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An trực tiếp nắm bắt tình hình ứng cứu thông tin tại Viettel Nghệ An

Theo đó, trước khi cơn bão đổ bộ, Viettel Telecom đã nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt; hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng thuê bao trả sau.

Ngay trong sáng 29.9, khi mưa bão gây mất điện lưới trên diện rộng, Viettel các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng đã lập tức biến các siêu thị, cửa hàng Viettel thành các điểm sạc điện thoại miễn phí.

Hàng nghìn cán bộ nhân viên kỹ thuật Viettel vẫn đang ngày đêm bám trụ tại các điểm nóng, dưới điều kiện mưa lớn, lũ dâng cao để khắc phục sự cố, với quyết tâm giữ vững mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt cho người dân. 

