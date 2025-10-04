DEWOO Group được vinh danh Top 100 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2025

Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật, sở hữu thương hiệu uy tín, sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo sức ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Được thành lập và phát triển hơn 10 năm qua, DEWOO Group là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất & cung ứng vật liệu nội thất, mang đến những sản phẩm chất lượng và giải pháp bền vững. Trong đó nổi bật là sản phẩm Cửa gỗ nhựa Composite DEWOO DOOR đã và đang là xu hướng cửa nội thất hiện đại cho các công trình khách sạn, căn hộ, nhà phố hiện đại… Song song đó là thương hiệu Ván nội thất cao cấp ACC Panel với đa dạng sản phẩm như Plywood, MDF, ván Nhựa… phục vụ nhu cầu hoàn thiện nội thất của mọi công trình.

‘Giải thưởng là động lực để DEWOO Group tiếp tục đổi mới, phát triển, kiên định với sứ mệnh Kiến tạo không gian sống bền vững cho cuộc sống tươi đẹp hơn’, đại diện DEWOO Group chia sẻ.

