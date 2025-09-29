Hoàng tử Harry tin có 'thuyết âm mưu' ngăn cản mình trở lại hoàng gia

Mới đây, Hoàng tử Harry đã có cuộc gặp đầu tiên với vua cha tại Clarence House sau 19 tháng xa cách. Đây là một sự kiện lớn, cho thấy nhiều thay đổi trong nội bộ hoàng gia, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều nhận định bịa đặt về cảm xúc của người trong cuộc.

Hoàng tử Harry cho rằng có "thuyết âm mưu" ngăn cản nỗ lực đoàn tụ với gia đình hoàng gia của mình ẢNH: AFP

Đứng trước điều đó, Harry cho rằng có người đang tìm cách phá hoại sự hòa giải của mình với cha - Vua Charles.

Theo đó, tờ The Sun từng đưa tin rằng cuộc gặp nói trên "mang tính trang trọng từ đầu chí cuối", đồng thời cho biết Harry đã nói đùa rằng bản thân cảm thấy giống một "vị khách chính thức" hơn một thành viên của hoàng gia. Tuy vậy, tờ báo này không cho biết cụ thể nguồn tin.

Không dừng ở đó, tờ báo này cũng nói thêm Harry đã xác nhận một số phần trong bài viết. Đại diện The Sun nói với tờ The Guardian rằng: "Hoàng tử đã được biết về bài báo trước khi được xuất bản nhưng không có phản hồi nào cả".

Đứng trước điều đó, người phát ngôn của Hoàng tử Harry khẳng định những chi tiết trên là "hoàn toàn bịa đặt từ những nguồn tin có ý định phá hoại bất kỳ sự hòa giải nào giữa cha và con trai".

Phía Harry cũng chỉ ra một chi tiết sai lầm nghiêm trọng khi The Sun đưa tin Harry đã trao một bức ảnh đóng khung gia đình mình cho vua cha. Cụ thể: "Mặc dù muốn những thông tin chi tiết như thế này được giữ kín, nhưng vì những thêu dệt đã đi quá xa, nên chúng tôi xác nhận đúng là một bức ảnh đóng khung đã được trao tặng, tuy nhiên bức ảnh đó không có hình ảnh công tước hay nữ công tước".

Phản ứng của Harry trong vụ việc này khiến nhiều người nhớ đến những lời chỉ trích dữ dội của mẹ ông - Công nương Diana - dành cho những "cận thần hoàng gia mờ ám", những người mà bà gọi chế giễu" là những người đàn ông mặc vest xám" và cáo buộc đã "tàn phá" bà.

Nhiều nguồn tin thân cận với Harry cho biết Công tước xứ Sussex rất tức giận và coi đây là một chiến dịch phối hợp giữa các quan chức cung điện giấu tên, nhằm phá hoại nỗ lực hàn gắn quan hệ với cha mình bằng cách cung cấp thông tin thù địch cho các tờ báo.

Trước đó, trong hồi ký Spare - Kẻ dự bị ông cũng đã nói về điều này: "Tôi đã dành cả đời để đối phó với các "triều thần", rất rất nhiều người. Nhưng giờ đây chủ yếu là 3 người. Tất cả đều là những người đàn ông da trắng trung niên, những người đã củng cố quyền lực thông qua một loạt các thủ đoạn quỷ quyệt, gian trá".