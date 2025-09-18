Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Tổng thống Trump phớt lờ Hoàng tử Harry khi thăm nước Anh

Tuấn Duy
Tuấn Duy
18/09/2025 11:53 GMT+7

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melanie Trump đã có chuyến thăm nước Anh. Trong bài phát biểu gây chú ý, đương kim tổng thống hoàn toàn phớt lờ Hoàng tử Harry.

Theo đó, trong bài phát biểu tại lâu đài Windsor ông đã nói rằng: "Vua Charles đã nuôi dạy một người con phi thường. Hoàng thân xứ Wales thật sự tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau và tôi tin ngài sẽ có một tương lai và thành công đáng kinh ngạc". Với việc gọi Hoàng tử William là con trai duy nhất của Vua Charles, ông đã hoàn toàn phớt lờ Hoàng tử Harry.

Theo tờ báo Anh The Independent, ông Donald Trump cũng dành lời khen ngợi vợ của William là Kate Middleton khi nói rằng cô trông "rất rạng rỡ, khỏe mạnh và xinh đẹp". Điều này cũng gây tranh cãi khi nhiều nhà phân tích hoàng gia cho rằng Tổng thống Mỹ đã phá vỡ nghi thức hoàng gia khi khen Công nương Kate "rất xinh đẹp".

Tổng thống Trump phớt lờ Hoàng tử Harry khi thăm nước Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Trump được cho là đã vi phạm nguyên tắc ngoại giao khi khen ngợi Kate Middleton

ẢNH: NEW YORK TIMES

Justin Vovk, nhà sử học hoàng gia cho biết tuy không có quy định cụ thể về các nghi thức chào hỏi, nhưng việc ông Trump đưa ra bình luận nói trên ít nhiều mang đến cảm giác ngại ngùng.

Vovk cho biết ông Trump có thói quen đưa ra những bình luận như thế ở nơi công cộng, trong các bối cảnh trang trọng, có thể vì ông nghĩ mình quyến rũ hoặc cố gắng phá vỡ sự ngại ngùng. Nhà nghiên cứu nói thêm điều này "rất thiếu chuyên nghiệp", đặc biệt là khi gặp các thành viên hoàng gia.

Bên cạnh việc khen ngợi gia đình hoàng gia, bài phát biểu còn nhấn vào mối quan hệ khắng khít giữa hai cường quốc. Ông nói: "Nhân dân hai nước đã cùng nhau chiến đấu và hy sinh vì những giá trị mà chúng ta trân trọng. Chúng ta đã cùng đổi mới, giao thương và sáng tạo, từ đó thúc đẩy nền kinh tế và văn hóa qua vô số hình thức trao đổi. Chúng ta đã cùng ăn mừng, cùng chia buồn và cùng sát cánh trong những thời khắc tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất".

Ông Trump được Anh chào đón trọng thể trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử

Đây là bài phát biểu tại buổi tiệc kết thúc ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Vương quốc Anh. Buổi tiệc có khoảng 160 yếu nhân tham dự.

Tuần trước, Hoàng tử Harry đã gặp vua cha sau 19 tháng xa cách, mở ra những cánh cửa mới cho việc nối lại mối quan hệ sâu sắc.


