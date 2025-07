Phim của vợ chồng Hoàng tử Harry thất bại thảm hại trên Netflix

Dữ liệu phát trực tuyến vừa được Netflix công bố cho thấy loạt phim về gia đình của vợ Hoàng tử Harry - Meghan Markle thậm chí còn không được xếp vào top 300 chương trình được xem nhiều nhất trong nửa đầu năm 2025.

Meghan Markle trong phim With Love, Meghan ẢNH: IMDB

Đứng vị trí thứ 383, bộ phim chỉ thu hút 5,3 triệu lượt xem trên toàn cầu, ngang bằng với các tập phát lại của Peaky Blinders 2, mùa năm 2007 của Gossip Girl và phim dành cho trẻ em Grizzly and the Lemmings.

Kết quả trên hoàn toàn không hay đối với một loạt phim liên quan đến thỏa thuận trị giá 100 triệu USD được công bố rộng rãi của Meghan Markle và Hoàng tử Harry cùng Netflix.

Trong khi With Love, Meghan được gia hạn sản xuất mùa thứ hai - dự kiến ra mắt vào cuối năm nay với sự xuất hiện của Chrissy Teigen, lượng người xem các tập hiện tại chẳng hề khả quan. Giới phê bình cũng chẳng mấy thiện cảm với With Love, Meghan. Tờ Guardian gọi đây là "chương trình truyền hình khó ưa đến phát cáu". Tờ Telegraph thì nhận định là "một bài tập về chứng tự luyến". Khán giả cũng đồng tình với quan điểm này, chỉ chấm điểm số 36% trên Rotten Tomatoes và 3,2 trên IMDb.

Diễn viên hài Christina Pazsitzky, hay còn gọi là Christina P, đã chế giễu phim này trên TikTok: "Cô ấy là một diễn viên đang đóng vai một con người hoàn hảo và điều đó không hiệu quả. Vấn đề ngay từ phút đầu tiên của phim, cô ấy luôn cố gắng trở nên hoàn hảo, và điều đó nghe có vẻ giả tạo, không chân thực và không vui chút nào".

Ngay cả cha của Meghan, ông Thomas Markle, cũng lên tiếng chỉ trích quyết định bỏ họ Markle để thành "Sussex" của con gái.

Tuy nhiên, vẫn có một vài điểm sáng. Những khán giả đã theo dõi vẫn tiếp tục xem phim. Dữ liệu của Netflix cho thấy thời lượng xem trung bình là 4,47 giờ cho 8 tập phim dài 30 phút mỗi tập.

Vợ chồng Hoàng tử Harry ẢNH: AFP

Nguyên do Netlix vẫn cộng tác với vợ chồng Hoàng tử Harry

Dù Meghan Markle có thể chưa thực sự thành công trên thị trường phát trực tuyến, sản phẩm của cô gồm rượu, bánh quy, bột làm bánh, mứt… được phát hành dưới nhãn hiệu As Ever (cũng thuộc Netflix) đã bán hết veo chỉ trong vài giờ. Doanh thu này có thể là lý do khiến Netflix vẫn tiếp tục cộng tác với Meghan. Đồng Giám đốc điều hành Netflix, Ted Sarandos, đã gọi Meghan là "ngôi sao nhạc rock".

Tuy nhiên, Hoàng tử Harry lại có kết quả kém hơn. Bộ phim tài liệu Polo của anh đưa góc nhìn hậu trường về môn thể thao polo, xếp hạng 3.436 chỉ với 500.000 lượt xem trên toàn thế giới. Mặc dù Netflix chưa xác nhận liệu thỏa thuận chung của Meghan và Harry có được gia hạn hay không, nhưng những người trong cuộc cho biết mùa thứ hai của With Love, Meghan sẽ được quay tiếp.