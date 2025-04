Lý do Hoàng tử Harry 'kiệt sức'

"Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi đã được xác nhận bởi toàn bộ thông tin pháp lý trong vụ án này và điều đó thực sự đáng buồn", Hoàng tử Harry (40 tuổi) chia sẻ với tờ People chỉ vài phút sau khi rời tòa án để tham gia trận chiến pháp lý mới nhất của mình tại London hôm 9.4.

Hoàng tử Harry rời tòa án London ẢNH: REUTERS

Theo nguồn tin, Harry đã ra tòa để tiến hành thủ tục kháng cáo "việc bãi bỏ chế độ an ninh do nhà nước hậu thuẫn dành cho anh và vợ, Meghan Markle, vào năm 2020".

Harry đang khiếu nại phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Vương quốc Anh - cho phép chính phủ hủy bỏ lệnh bảo vệ khi anh đi du lịch ở Anh.

An ninh của Harry đã bị cắt sau khi anh và Meghan Markle (43 tuổi) rút khỏi tư cách là thành viên hoàng gia vào năm 2020. Họ đột ngột rời khỏi Vương quốc Anh, chuyển đến Mỹ. Hiện tại, họ đang sống tại Montecito, California với 2 con: Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi).

Trong khi Harry bận rộn ở tòa án tuần này, Markle tới New York. Ngôi sao phim tài liệu With Love, Meghan được phát hiện ra ngoài vào tối 10.4. Những bức ảnh mà Page Six thu thập được cho thấy cô tăng cường an ninh bằng đoàn 4 xe (bao gồm 3 xe SUV và 1 xe cảnh sát).

Một nguồn tin từ paparazzi sau đó nói với Page Six rằng các biện pháp an ninh được áp dụng cho Markle có vẻ "hoàn toàn bất thường, thái quá và quá đáng".

"Thật nực cười nếu thành phố phải trả tiền cho việc này", người trong cuộc lập luận. "Và nếu Sở Cảnh sát New York (NYPD) không làm nhiệm vụ, thì họ không được phép bật đèn. Phải có ai đó trả tiền cho việc này".

Người phát ngôn của NYPD và đại diện của Markle không bình luận về các biện pháp an ninh này.

Tác giả cuốn hồi ký Spare và Markle trước đây từng lên tiếng về cảm giác không an toàn do thiếu an ninh kể từ khi rời khỏi Vương quốc Anh. Vào tháng 5.2023, một nguồn tin khẳng định với Page Six rằng cặp đôi "vô cùng buồn bã và bàng hoàng" sau những gì người đại diện của họ mô tả là "một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc" với các tay săn ảnh.

Vợ chồng Hoàng tử Harry có 2 con ẢNH: INSTAGRAM

Người phát ngôn của họ cáo buộc vào thời điểm đó: "Cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ này kéo dài hơn 2 giờ, đã dẫn đến nhiều vụ va chạm suýt xảy ra với sự tham gia của những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và 2 cảnh sát NYPD".

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao của NYPD khi đó tuyên bố với tờ The Post rằng "không có báo cáo va chạm hay cuộc gọi 911 nào" và cuộc rượt đuổi "chắc chắn không kéo dài 2 giờ", như một số báo đã nêu.