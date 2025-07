Netflix không gia hạn hợp đồng hơn 2.600 tỉ đồng với vợ chồng Hoàng tử Harry

Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle - đã ký một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với dịch vụ phát trực tuyến Netflix vào năm 2020. Hiện tại, hợp đồng sẽ kết thúc mà không cần gia hạn, The Sun đưa tin.

Netflix không gia hạn hợp đồng với vợ chồng Hoàng tử Harry ẢNH: AFP

Một người trong ngành điện ảnh ở Hollywood xác nhận với tờ People rằng hợp đồng sản xuất nhiều năm của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ không được gia hạn, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh rộng lớn hơn của Netflix.

"Không có bất kỳ sự thù địch nào từ cả hai phía. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng trình tự", nguồn tin nói với The Sun.

Việc không gia hạn hợp đồng trị giá 100 triệu USD giữa Meghan và Harry với Netflix không ngăn cản sự hợp tác trong tương lai giữa cặp đôi này với gã khổng lồ phát trực tuyến. Thực tế, mùa thứ 2 của bộ phim With Love, Meghan do Meghan thủ vai chính dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay trên Netflix.

Netlix dần tránh các dự án lớn với vợ chồng Hoàng tử Harry

Netflix đã dần tránh xa những thỏa thuận lớn, đa dự án với vợ chồng Hoàng tử Harry. Một sự thay đổi tương tự cũng diễn ra với thỏa thuận của họ liên quan đến cựu Tổng thống Barack Obama và công ty sản xuất Higher Ground của Michelle Obama. Mặc dù các điều khoản tài chính chính xác chưa bao giờ được xác nhận công khai, nhưng các báo cáo năm 2018 đưa đến suy đoán rằng thỏa thuận ban đầu với vợ chồng cựu tổng thống Mỹ được định giá lên đến hàng trăm triệu USD.

Tin không gia hạn hợp đồng này được đưa ra khi dữ liệu về lượng người xem mới được công bố sau loạt phim With Love, Meghan kể về phong sống của Nữ công tước xứ Sussex được công chiếu vào ngày 4.3.

Theo báo cáo mới nhất của Netflix, được công bố vào ngày 17.7, bao gồm nửa đầu năm 2025, bộ phim xếp hạng nói trên chỉ ở hạng 383 với 5,3 triệu lượt xem.

Meghan Markle trong phim With Love, Meghan ẢNH: NETFLIX

Trong khi đó, Polo - phát hành vào ngày 10.12.2024 - do Hoàng tử Harry và Meghan điều hành sản xuất được khoảng 500.000 hộ gia đình theo dõi, đạt vị trí khiêm tốn trên Netlix: 3.436.

Phim tài liệu về cặp đôi Harry & Meghan ra mắt năm 2022 vẫn là dự án đầu tay của 2 người được xem nhiều nhất trên Netflix tính đến nay.

Nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun: "Netflix rất thông minh khi thu hút được lượng người xem khổng lồ cho loạt phim tài liệu đầu tiên và thực tế họ thừa biết đây sẽ là đỉnh cao về nội dung của cặp đôi hoàng gia. Netflix không hề thất vọng với kết quả đạt được khi sản xuất ra một trong những chương trình được bàn tán nhiều nhất mọi thời đại".

Vào ngày 12.3, một tuần sau khi ra mắt, With Love, Meghan xếp thứ 10 trong danh sách 10 bộ phim hàng đầu chiếu trên toàn cầu của Netflix, với 2,6 triệu lượt xem và 12,6 triệu giờ xem. Vào thời điểm đó, phim đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng 10 chương trình hàng đầu của Netflix tại Vương quốc Anh và thứ mười trong danh sách 10 chương trình hàng đầu của nền tảng này tại Mỹ.

Nữ Công tước xứ Sussex vừa là người dẫn chương trình vừa là nhà sản xuất điều hành cho phim tài liệu With Love, Meghan, được quay tại Montecito, California, nơi cô đang sống cùng gia đình. Trong mùa đầu tiên, cô đã tiếp đón những người bạn như Mindy Kaling và chia sẻ những mẹo vặt nấu nướng, giải trí cùng phong cách sống của mình.

Meghan đã ra mắt thương hiệu As Ever cùng loạt phim. Kể từ đó As Ever nhiều lần cháy hàng. Netflix cũng là đối tác của thương hiệu này. Nhiều sản phẩm của As ever đã được giới thiệu trên With Love, Meghan.

Phần 2 của With Love, Meghan đã hoàn tất việc quay phim, sẽ ra mắt trên Netflix vào mùa thu năm nay, với sự trở lại của Michael Steed trong vai trò đạo diễn và Chrissy Teigen là khách mời đầu tiên được xác nhận của Nữ công tước xứ Sussex. Đây là dự án thứ 5 được phát hành từ thỏa thuận giữa Harry và Meghan với dịch vụ phát trực tuyến Netflix.

Có thông tin tiết lộ rằng vợ chồng Hoàng tử Harry đã ký hợp đồng nhiều năm với Netflix vào tháng 9.2020, khi tờ The New York Times đưa tin vào thời điểm đó rằng công ty của cả hai sẽ sản xuất phim tài liệu ngắn tập, nhiều tập, phim truyện, chương trình có kịch bản và chương trình dành cho trẻ em với gã khổng lồ phát trực tuyến này.