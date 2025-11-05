Hollywood bắt đầu 'chán ghét' Hoàng tử Harry - Meghan Markle?

Sức hút của Hoàng tử Harry và Meghan Markle ở Hollywood không còn như xưa ẢNH: AFP

Theo PageSix hôm 4.11, một nguồn tin từ Hollywood chia sẻ rằng khi nhắc đến Hoàng tử Harry và Meghan Markle, nhiều người trong ngành không còn mặn mà với cặp đôi nổi tiếng này. "Không chỉ không còn ai 'thèm muốn' cặp đôi ở Los Angeles nữa, mà thiện chí họ từng có cũng đã tiêu tan", người này chia sẻ. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết mọi người đã "chán ngấy" nhà Sussex và nhàm chán với những gì họ làm.

Thái độ của bộ đôi này cũng nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ những người được cho là từng làm việc chung, cả hai bị nhận xét thiếu tinh tế, không biết cách cư xử trong môi trường chuyên nghiệp. Theo PageSix, có thông tin Hoàng tử Harry đến muộn trong một cuộc họp của Netflix sau đó yêu cầu một giám đốc pha một cốc sô cô la nóng cho mình. Câu chuyện tương tự cũng được một nhân viên của Spotify từng chia sẻ với Vanity Fair khi con trai người đứng đầu hoàng gia Anh yêu cầu một loại đồ uống nhưng "văn phòng không có nên các nhân viên phải vội vã đi tìm mua".

Cặp đôi hoàng gia nhiều lần bị than phiền vì thái độ làm việc ẢNH: AFP

Với Meghan Markle, có nguồn tin tiết lộ cô là người "kiểm soát mọi thứ" trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nguồn tin nói về diễn viên loạt phim Suits: "Cô ấy tin rằng mình thông minh hơn mọi người và hay xem thường người khác". Một bài báo của Vanity Fair đăng hồi tháng 1.2025 dẫn lời một nhân vật giấu tên trong các dự án truyền thông cho biết trải nghiệm làm việc với Meghan Markle "thực sự, thực sự, thực sự tồi tệ và rất đau đớn".

Một bài báo của tờ The Hollywood Reporter vào tháng 9.2024 tiết lộ rằng các nhân viên "rất sợ Meghan". Nguồn tin thân cận với cặp đôi cho hay: "Cô ấy coi thường người khác, không chịu nghe lời khuyên. Cả hai đều là những người đưa ra quyết định kém và thường xuyên thay đổi ý định. Harry là người rất biết ý, không kiểu cách hay xa cách nhưng anh ta lại thường dung túng cho mọi chuyện. Còn cô ta thì thật tệ".

Meghan Markle bị tố là người thích kiểm soát, không biết lắng nghe ẢNH: AP

Hoàng tử Harry - Meghan Markle không còn gây sức hút lớn với truyền thông cũng như công chúng giống khi xưa. Bên cạnh những lời phàn nàn, dự án kinh doanh hay chương trình mới liên quan đến cặp đôi đều nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, chê bai. Như loạt phim thực tế With Love, Meghan của nữ diễn viên 8X vấp phải nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng sao chép ý tưởng của chương trình khác, giả tạo, làm màu, không bắt kịp thị hiếu thưởng thức nội dung của khán giả. Trước đó, cặp đôi thành công với loạt phim tài liệu Harry & Meghan (2022) nhưng các phim tài liệu sau như Heart of Invictus (2023) và Polo (2024) dần ít được chú ý hơn.

Cách đây ít lâu, hợp đồng toàn diện của cặp đôi này với Netflix (trị giá khoảng 100 triệu USD) đã kết thúc và hai bên ký hợp đồng ở mức thấp hơn là "first-look deal". Tại hội nghị Fortune's Most Powerful Women hồi tháng trước, Meghan tỏ ra lạc quan trước hợp đồng mới. "Điều này cũng rất thú vị vì nó cho phép chúng tôi linh hoạt ở chỗ có thể ưu tiên giới thiệu dự án cho Netflix trước nhưng đồng thời vẫn có thể mang những nội dung không phù hợp với Netflix đến với các nền tảng khác", cô cho hay.

Nhà Sussex phớt lờ những bình luận tiêu cực nhắm vào họ ẢNH: AP

Dẫu vậy, không phải mọi chuyện đều u ám với vợ chồng Meghan Markle. Nguồn tin khác của PageSix tiết lộ hồi tháng 7 rằng cặp đôi này đang hợp tác sản xuất nhiều chương trình truyền hình. Có nguồn tin trong ngành cũng hé lộ CEO của Netflix - Ted Sarandos, vẫn là "fan cứng" của gia đình Sussex và thường xuyên dùng bữa tối với họ. Cả hai cũng có những thỏa thuận linh hoạt để mang đến cho khán giả những nội dung phù hợp trong tương lai.