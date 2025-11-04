Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Jennifer Aniston công khai bạn trai kém tuổi, phản ứng của chồng cũ gây chú ý

Thanh Chi
Thanh Chi
04/11/2025 14:15 GMT+7

Sau nhiều năm lẻ bóng, Jennifer Aniston đang hạnh phúc bên bạn trai Jim Curtis. Sau khi minh tinh công khai tình mới, chồng cũ của cô là tài tử Justin Theroux có phản ứng gây chú ý.

Jennifer Aniston công khai bạn trai kém tuổi, phản ứng của chồng cũ gây chú ý - Ảnh 1.

Jennifer Aniston công khai hẹn hò với Jim Curtis

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 3.11, Jennifer Aniston bất ngờ đăng bức ảnh ôm Jim Curtis kèm lời nhắn gửi: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi. Trân trọng". Động thái của minh tinh 56 tuổi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm của cả hai sau ít tháng vướng tin đồn hẹn hò, nhiều lần lộ ảnh xuất hiện cùng nhau.

Bài đăng của ngôi sao loạt phim Friends nhanh chóng nhận lượng tương tác "khủng" trên Instagram, thu hút nhiều bình luận chúc mừng từ đông đảo người nổi tiếng, bạn bè và người hâm mộ. Trong đó, tương tác của tài tử Justin Theroux gây chú ý hơn cả. Nam diễn viên 54 tuổi nhấn "thích" bài đăng, khiến nhiều khán giả cho rằng anh đang âm thầm bày tỏ sự ủng hộ, chúc phúc cho vợ cũ. Phản ứng của sao phim Leftovers cùng mối quan hệ hiện tại giữa anh và Jennifer Aniston trở thành đề tài được dân tình quan tâm, bàn tán sôi nổi.

Jennifer Aniston hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi

Jennifer Aniston công khai bạn trai kém tuổi, phản ứng của chồng cũ gây chú ý - Ảnh 2.

Cặp đôi lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 7

ẢNH: SPLASHNEWS

Việc Jennifer Aniston công khai hẹn hò Jim Curtis không gây bất ngờ bởi trước đó, cả hai nhiều lần được chụp ảnh xuất hiện bên nhau. Theo People, cặp đôi lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò là vào tháng 7.2025 khi họ được nhìn thấy gần gũi trên một du thuyền ở Tây Ban Nha trong kỳ nghỉ hè với nhóm bạn thân thiết của nữ diễn viên 6X.

Thời điểm đó, nguồn tin của tạp chí này cho biết Aniston - Curtis đang hẹn hò và rất hạnh phúc bên nhau đồng thời hé lộ cả hai đã bên nhau được vài tháng. "Họ được một người bạn giới thiệu và ban đầu chỉ là bạn bè. Jennifer đã đọc sách của anh ấy và quen thuộc với các tác phẩm của anh ấy. Jim rất khác so với bất kỳ ai cô ấy từng hẹn hò trước đây", người này chia sẻ.

Sau khi minh tinh U.60 công khai hẹn hò, nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng cô đang rất hạnh phúc và trải qua chuỗi ngày tuyệt vời bên bạn trai hiện tại. Người này chia sẻ: "Jennifer rất rạng rỡ. Mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy đều đã ổn thỏa và cô ấy rất hào hứng. Jim là người tuyệt vời. Bạn bè cô ấy rất yêu quý anh ấy. Anh ấy điềm tĩnh, ấm áp và vô cùng ủng hộ nữ diễn viên, mang đến cho cuộc sống của cô ấy một nguồn năng lượng thực sự ổn định và tích cực".

Jennifer Aniston công khai bạn trai kém tuổi, phản ứng của chồng cũ gây chú ý - Ảnh 3.

Jennifer Lopez và Jim Curtis được cho là rất nghiêm túc trong mối quan hệ này

ẢNH: BACKGRID

Jim Curtis (50 tuổi) được giới thiệu là một tác giả, life coach (huấn luyện viên cuộc sống), từng xuất bản sách về self-help (tự nâng cấp bản thân), chăm sóc sức khỏe tinh thần. Một số khách hàng trước đây của Curtis bao gồm các doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng cần tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ về sức khỏe, hành trình chữa lành, thay đổi bản thân… Nguồn tin của People tiết lộ Jim Curtis rất hòa đồng, vui tính và dễ dàng hòa nhập với bạn bè của Jennifer Aniston.

Cuộc sống riêng tư của Jennifer Aniston luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Trước khi đến với Jim Curtis, minh tinh phim Murder Mystery từng có cuộc hôn nhân tốn giấy mực với tài tử Brad Pitt (từ 2000 đến 2005) rồi tái hôn với Justin Theroux hồi 2015 nhưng nhanh chóng chia tay hai năm sau đó. Bước khỏi hai cuộc hôn nhân, Jennifer Aniston sống kín tiếng, không công khai hẹn hò ai suốt nhiều năm đồng thời giữ mối quan hệ tốt với người cũ. Đặc biệt, cô và Justin Theroux vẫn thân thiết, luôn dành những lời có cánh khi nhắc về nhau.

Jennifer Aniston hạnh phúc bên tình mới

Jennifer Aniston hạnh phúc bên tình mới

Jennifer Aniston - vợ cũ Brad Pitt - đang hạnh phúc trong tình yêu với chuyên gia thôi miên Jim Curtis.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
